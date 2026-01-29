"Estou angustiado. Não sei como ele está", diz tio de adolescente atacado por tubarão em Olinda

Nelson Pereira, de 42 anos, demonstrou muita angústia com a situação e, principalmente, com a falta de informações concretas sobre as condições de saúde do garoto de 14 anos. Ataquie foi registrado na tarde desta quinta (29), em del Chifre

Tio do garoto atacado pelo tubarão disse que não sabia notícias dele e que estava angustiado (Marília Parente/DP )

A notícia do ataque de tubarão na Praia de Del Chifre, em Olinda, no Grande Recife, nesta quinta-feira (29), deixou o tio da vítima atordoado.

Em entrevista ao Diario, Nelson Pereira, de 42 anos, demonstrou muita angústia com a situação e, principalmente, com a falta de informações concretas sobre as condições de saúde do garoto de 14 anos.

“Estou angustiado. Não sei direito como ele está, se morreu ou está vivo”, declarou.

O adolescente sofreu ferimentos numa das coxas. Ele foi levado por vizinhos para o Hospital do Tricentenário, também em Olinda.

Irmão da mãe da vítima, Netinho, como é conhecido na comunidade, afirmou que estava dormindo quando recebeu a noticia do ataque. “Minha filha me acordou para contar”, disse.

O tio afirmou que o garoto estuda e é conhecido na área por gostar de jogar futebol com os amigos.



“É um menino cheio de saúde”, contou.

Netinho disse também que costuma tomar banho na área do ataque. Afirmou ter visto pessoas sendo mordidas por tubarão na área.



“O negócio é não entrar na água nunca”, declarou.