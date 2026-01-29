Vídeos mostram momento em que adolescente atacado por tubarão é socorrido em Olinda

Momento em que adolescente é socorrido. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Vídeos mostram o momento em que um adolescente é socorrido pela população após ser atacado por tubarão na praia de Del Chifre, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na tarde desta quinta-feira (29). O jovem foi encaminhado ao Hospital do Tricentenário, na cidade.

Um dos vídeos mostra o jovem sendo carregado por três homens. "Cadê o carro para salvar esse menino, minha gente?", diz uma mulher na gravação.

Um segundo vídeo mostra o adolescente sendo colocado na parte de trás de um carro. Ele teria sido levado por motorista por aplicativo até a unidade de saúde.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou ter sido acionado às 14h21. Segundo o Hospital do Tricentenário, ele apresentava ferimento em uma das coxas.