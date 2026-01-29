Carnaval 2026: super-heróis ajudam a salvar vidas em campanha de doação de sangue do Hemope

Super-heróis, que fazem parte do bloco Enquanto Isso na Sala da Justiça, convocaram a população para a doação de sangue na Campanha de Carnaval 2026 do Hemope

A Campanha de Carnaval do Hemope tem caráter preventivo e busca garantir o abastecimento adequado dos estoques de sangue (Foto: Marina Torres / DP Fotos)

Como forma de incentivar a população a doar sangue, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) realizou nesta quinta-feira (29), mais uma ação da Campanha do Carnaval 2026. Desta vez, foram os super-heróis solidários, que formam A Liga dos Super Amigos, que levaram a alegria e a tradição do Frevo para o hemocentro.

Além dos super-heróis, que fazem parte do bloco Enquanto Isso na Sala da Justiça, a ação contou com a apresentação do Maestro Macaíba e sua orquestra e de dois passistas do grupo Frevartt. Também participou da iniciativa a diretoria do bloco Eu Acho É Pouco.

A Campanha de Carnaval do Hemope tem caráter preventivo e busca garantir o abastecimento adequado dos estoques de sangue, assegurando suporte aos hospitais públicos do estado antes, durante e após os dias de folia.

"Esses personagens representam força, coragem e proteção, valores que também estão presentes no gesto de quem faz o sangue. É um encontro de super-heróis diferentes, mas que têm algo em comum: salvar vidas", destacou a presidente do Hemope, Raquel Santana.

Personagens como Homem-Aranha, Thor, Super Nando e Capitão América compareceram ao hemocentro, com objetivo de chamar a atenção da população para a importância da doação de sangue.

Além desse papel de mobilização, que saiu do bairro do Derby, na área Central do Recife, com um ônibus adesivado do Consórcio Norte (Conorte) até o hemocentro, os próprios super-heróis fizeram sua parte e realizaram a doação de sangue.

“Os super-heróis têm a missão de convocar a população, mas eles também vão doar sangue. Passaremos a manhã todinha no Hemope convocando a população. Acho que a gente tem que participar, como cidadãos, dessa campanha de Carnaval do Hemope, porque é fundamental para a vida dos pernambucanos”, destacou Diego Benevides, diretor de operações do Conorte.

Outras ações

Lançada no dia 13 de janeiro, a Campanha de Carnaval 2026 já realizou algumas ações neste mês. A ideia da iniciativa é reforçar a doação de sangue antes, durante e depois do período carnavalesco.

Dentro das atividades internas e externa da mobilização, aconteceu na semana passada o encontro de Mascotes do Futebol Pernambucano com o Hemopinho, mascote da fundação, no hemocentro. Estiveram presente os mascotes do Náutico e do Santa Cruz.

Também na semana passada, houve uma coleta externa no quarto andar do Shopping Patteo, que contou com a participação dos músicos Ed Carlos, Rogério Rangel, além dos blocos carnavalescos Damas e Valetes, Calunguinha do Homem da Meia-Noite, O Minhocão de Olinda, Pitombeira dos Quatro Cantos e orquestra de frevo.

Ainda haverá uma série de ações ao longo dos meses de janeiro e fevereiro, promovendo a integração entre cultura e solidariedade.

Confira as ações da Campanha Carnaval 2026

30 e 31 de janeiro (sexta e sábado) – Shopping Carpina – Uninassau

4 de fevereiro (quarta-feira) – Visita do Rei e da Rainha do Carnaval ao hemocentro.