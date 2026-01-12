Carnaval 2026: Hemope lança campanha de doação de sangue na terça (13)

A abertura da campanha de doação de sangue ara o Carnaval 2026 acontece a partir das 8h30, na sede da instituição, na Rua Joaquim Nabuco, nas Graças, no Recife, e contará com a participação de artistas e personalidades do Carnaval pernambucano

De olho no Carnaval 2026, começa na terça (13) a campanha de doação de sangue da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope).

A abertura da mobilização acontece a partir das 8h30, na sede da instituição, localizada na Rua Joaquim Nabuco, no bairro das Graças, no Recife, e contará com a participação de artistas e personalidades do Carnaval pernambucano.

A estratégia tem caráter preventivo e busca garantir o abastecimento adequado dos estoques de sangue, assegurando suporte aos hospitais públicos do estado antes, durante e após os dias de folia, período em que a demanda por transfusões costuma aumentar.

No evento de abertura, estarão presentes Getúlio Cavalcanti, os cantores Nena Queiroga, Ed Carlos, Almir Rouche e Marrom Brasileiro, o grupo lírico O Bonde Bloco, os passistas da Cia Brasil por Dança, além da Orquestra Paranampuká, reforçando a identidade cultural pernambucana aliada ao gesto de solidariedade.

Para a presidente do Hemope, Raquel Santana, o Carnaval faz parte da identidade do povo pernambucano e essa proximidade com a festa contribui para estimular a doação. “A proposta da campanha é garantir que o Hemope esteja bem abastecido antes do período carnavalesco, assegurando a segurança de todos que precisam de sangue. É uma iniciativa que une solidariedade e alegria, contribuindo para que possamos ter um Carnaval ainda mais seguro”, afirmou.

A diretora de hemoterapia do Hemope, Anna Fausta, reforça o caráter preventivo da campanha. “O Carnaval é um período de grande mobilização da população e, historicamente, também de aumento nas ocorrências que demandam transfusão de sangue. Por isso, realizamos essa campanha antes da folia, para fortalecer os estoques e garantir que a rede pública de saúde esteja preparada. Doar sangue antes do Carnaval é um gesto de responsabilidade e solidariedade que salva vidas antes, durante e depois da festa”, destacou.

Programação

Além da abertura oficial, a campanha de Carnaval do Hemope contará com uma série de ações ao longo dos meses de janeiro e fevereiro, promovendo a integração entre cultura, esporte e solidariedade. A iniciativa envolve mobilizações internas e externas, visitas especiais e atividades de sensibilização, com o objetivo de incentivar a doação de sangue e fortalecer os estoques para o período que antecede, acontece e sucede o Carnaval. Os eventos serão:



13 de janeiro (terça-feira) – Abertura da Campanha do Carnaval, na Fundação Hemope, às 8h30.

20 de janeiro (terça-feira) – Encontro de Mascotes do Futebol Pernambucano com o Hemopinho, na Fundação Hemope, às 8h30, com a participação confirmada dos mascotes do Náutico, Sport Clube do Recife e Santa Cruz.

23 e 24 de janeiro (sexta e sábado) – Coleta Externa em Olinda, no Shopping Patteo, a partir das 8h30, com a participação dos blocos Damas e Valetes, Calunguinha do Homem da Meia Noite, O Minhocão e Pitombeira dos Quatro Cantos.

29 de janeiro (quinta-feira) – Visita dos foliões do bloco Enquanto Isso na Sala da Justiça e super-heróis ao Hemope.

4 de fevereiro (quarta-feira) – Visita do Rei e da Rainha do Carnaval ao hemocentro.

7 de fevereiro (sábado) – Visita do Galo da Madrugada, com orquestra e diretoria do bloco, em apoio à doação de sangue.

COLETAS EXTERNAS – Como parte fundamental da campanha, o Hemope vai realizar oito coletas externas, levando toda a sua estrutura de atendimento para diferentes localidades do estado. A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso dos doadores que não conseguem se deslocar até o hemocentro no Recife, ampliando a captação de sangue de forma segura e confortável. As coletas externas de janeiro serão nos locais abaixo:

14 de janeiro (quarta-feira) – Hospital Pelópidas Silveira

17 de janeiro (sábado) – Município de Chã Grande

20 de janeiro (terça-feira) – AGU – Advocacia Geral da União (Rua de São Jorge, 240 – próximo à Accenture, Auditório Moinho)

23 e 24 de janeiro (sexta e sábado) – Shopping Patteo Olinda – Uninassau

27 de janeiro (terça-feira) – Município de Ipojuca

30 e 31 de janeiro (sexta e sábado) – Shopping Carpina – Uninassau