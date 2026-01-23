Carnaval 2026: Hemope realiza coleta externa em Olinda para reforçar estoque de sangue

Ação do Hemope, que acontece no Shopping Patteo, em Olinda, nesta sexta (23) e sábado, visa reforçar o estoque de sangue para os dias de carnaval

Carnaval 2026: em ritmo de folia, Hemope lança campanha para reforça doação de sangue (Foto: Marina Torres)

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) entra no clima do carnaval e vai à Olinda para uma coleta externa de sangue a fim de reforçar o estoque para os dias de Momo, quando aumenta a demanda em todo o estado.

Nesta sexta (23) e sábado, o Hemope estará recebendo doadores no quarto andar do Shopping Patteo, um dos parceiros da ação, além da Secretaria de Saúde do município e a Uninassau.

A abertura da ação contará com a participação dos músicos Ed Carlos, Rogério Rangel, além dos blocos carnavalescos Damas e Valetes, Calunguinha do Homem da Meia-Noite, O Minhocão de Olinda, Pitombeira dos Quatro Cantos e orquestra de frevo, que se unem ao hemocentro em uma mobilização solidária em prol da vida.

Conforme a presidente do Hemope, Raquel Santana, o engajamento da população é fundamental para garantir a assistência hospitalar durante o período carnavalesco.

“O Carnaval é um momento de grande movimentação em Pernambuco, e isso reflete diretamente no aumento da necessidade de transfusões de sangue. Por isso, ações como essa são essenciais para manter nossos estoques em níveis seguros e assegurar o atendimento aos pacientes que precisam”, destaca.

A presença dos blocos busca incentivar a participação da população, reforçando que a doação de sangue é um gesto simples, seguro e essencial para salvar vidas.

Durante os dois dias, voluntários poderão realizar a doação de forma rápida e organizada, seguindo todos os critérios técnicos e de segurança adotados pelo Hemope.