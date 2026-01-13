Recife realiza eliminatória do concurso de Rei Momo e Rainha do carnaval

Candidatos se apresentam no Teatro do Parque (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

A fase eliminatória do concurso que vai eleger o Rei Momo e a Rainha do Carnaval do Recife 2026 foi realizada na noite desta terça-feira (13), no Teatro do Parque, no Centro da cidade. A seleção marcou o início da programação oficial do carnaval promovida pela prefeitura.

Ao todo, 19 candidatos disputaram o título de Rei Momo e 16 concorreram à coroa de Rainha. Os participantes se apresentaram primeiro em grupo e, em seguida, individualmente. A banca julgadora, formada por sete jurados, avaliou critérios como desenvoltura, postura, animação e simpatia.

Segundo o coordenador dos concursos de carnaval da Prefeitura do Recife, Albemar Araújo, a etapa eliminatória é decisiva para observar o envolvimento dos candidatos com a festa. “Essa etapa é simples, porém muito importante porque é nela que os jurados percebem o envolvimento que cada um deles têm com o carnaval enquanto símbolo da nossa identidade cultural”.

Após as apresentações, foram definidos os finalistas, sendo 15 candidatos a Rei Momo e 15 candidatas a Rainha, que seguem para a etapa final do concurso. A grande final está marcada para o dia 30 de janeiro, no Pátio de São Pedro.

Um dos finalistas é o passista de frevo Jose Valdomiro, que convidou os pernambucanos a assistirem a final do concurso. "É uma sensação incrível, de potência e de representatividade da nossa cultura popular, da identidade do nosso povo, da expressão do nosso povo, a partir da nossa dança mais genuína, que é o frevo. Estou muito feliz e pronto para brincar. Dia 30 de janeiro, todo mundo convidado para o Pátio de São Pedro, na final do concurso Rei Momo e Rainha do Carnaval do Recife 2026", registrou.

Já Rita de Cássia Ribeiro concorre ao título de Rainha e comentou a felicidade de chegar até esta etapa. "A sensação é um misto de sentimentos. A gente coloca o nosso amor, o sonho que foi realizado e as dores que precisaram ser atravessadas. O sentimento é de alegria, de conquista, de dever cumprido. O trabalho foi feito com educação, com carinho, com honestidade, e é isso que importa: a gente ser feliz", afirma.

Os vencedores receberão premiação de R$ 30 mil cada e terão a missão de representar oficialmente o Carnaval do Recife em eventos e atividades até a Quarta-feira de Cinzas.

