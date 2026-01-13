A estratégia tem caráter preventivo e busca garantir o abastecimento adequado dos estoques de sangue, assegurando suporte aos hospitais públicos do estado antes, durante e após os dias de folia

Carnaval 2026: em ritmo de folia, Hemope lança campanha para reforça doação de sangue (Foto: Marina Torres)

Faltando menos de um mês para o Carnaval 2026, a Fundação Hemope lançou, nesta terça (13), a campanha para reforça a doação de sangue para a folia. No recife e em Olinda, a festa começa oficialmente no dia 12 de fevereiro.



Para incentivar a população a doar sangue a manter os estoques altos, o hemocentro de Pernambuco convidou personalidades ligadas ao carnaval para alertar para importância desse gesto.



Na manhã desta terça, a sede do Hemope, na Rua Joaquim Nabuco, nas Graças, na Zona Norte do recife, recebeu Getúlio Cavalcanti, os cantores Nena Queiroga, Ed Carlos, Almir Rouche e Marrom Brasileiro, o grupo lírico O Bonde Bloco, os passistas da Cia Brasil por Dança, além da Orquestra Paranampuká.

A estratégia tem caráter preventivo e busca garantir o abastecimento adequado dos estoques de sangue, assegurando suporte aos hospitais públicos do estado antes, durante e após os dias de folia, período em que a demanda por transfusões costuma aumentar.

Para a presidente do Hemope, Raquel Santana, o Carnaval faz parte da identidade do povo pernambucano e essa proximidade com a festa contribui para estimular a doação. “A proposta da campanha é garantir que o Hemope esteja bem abastecido antes do período carnavalesco, assegurando a segurança de todos que precisam de sangue. É uma iniciativa que une solidariedade e alegria, contribuindo para que possamos ter um Carnaval ainda mais seguro”, afirmou.



A diretora de hemoterapia do Hemope, Anna Fausta, reforça o caráter preventivo da campanha. “O Carnaval é um período de grande mobilização da população e, historicamente, também de aumento nas ocorrências que demandam transfusão de sangue. Por isso, realizamos essa campanha antes da folia, para fortalecer os estoques e garantir que a rede pública de saúde esteja preparada. Doar sangue antes do Carnaval é um gesto de responsabilidade e solidariedade que salva vidas antes, durante e depois da festa”, destacou.