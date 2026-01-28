Carnaval 2026: Recife realiza Concurso de Passista com prêmios de até R$ 2,7 mil

O Concurso de Passista do Carnaval 2026 do Recife inicia nesta quarta (28) e se estenderá até a quinta (29), com apresentações no Pátio de São Pedro. 94 inscritos irão disputar premiações em diversas categorias.

Os primeiros a se apresentarem na passarela do Concurso de Passista, que também contará com apresentações nesta quinta-feira (29), são os competidores da categoria Mirim, que é formada por crianças de até 11 anos. (Foto: Divulgação / Prefeitura do Recife)

Todo gingado e acrobacia dos passos de Frevo toma conta nesta quarta-feira (28) do Pátio de São Pedro, na área central do Recife, com o Concurso de Passista do Carnaval 2026 da capital pernambucana. Ao todo, 94 passistas irão disputar premiações, em diversas categorias, que podem chegar até R$ 2.700.

Os primeiros a se apresentarem na passarela do Concurso de Passista, que também contará com apresentações nesta quinta-feira (29), são os competidores da categoria Mirim, que é formada por crianças de até 11 anos. Em ambos os dias de competição, os desfiles irão iniciar às 18h.

“Para promover as novas gerações, sempre mantemos uma categoria voltada para as crianças até os 11 anos de idade. Nesse caso, elas recebem certificado e medalha de participação. É muito comum que elas continuem praticando e no ano seguinte competem nas categorias competitivas com a base forte”, explica Albemar Araújo, coordenador dos concursos de carnaval promovidos pela Prefeitura do Recife.

Valendo premiação de primeiro e segundo lugar estão nas categorias Juvenil 1 (de 12 a 14 anos, masculino e feminino); Juvenil 2 (de 15 a 17 anos, masculino e feminino); Adulto (a partir de 18 anos, masculino e feminino) e Passista Folião para competidores acima de 18 anos (masculino e feminino).

Com exceção da categoria Passista Folião, que premiará apenas o primeiro lugar masculino e o primeiro feminino com o valor de R$ 2.700,00 para cada um dos vencedores, as demais categorias terão prêmios para o primeiro e o segundo lugar, com valores que variam de R$ 1.260 a R$ 2.700.

A banca de jurados contará com profissionais experientes em dança que fazem parte da cena cultural do Recife. Os participantes serão avaliados de acordo com as técnicas apresentadas, somadas a demonstração de simpatia, elegância, domínio na marcação dos movimentos, entre outros atributos.

Além dos Concurso de Passistas, os foliões poderão curtir mais uma edição do Ensaio Tumaraca. Desta vez, o evento acontecerá no Largo da Mangabeira, na Zona Norte do Recife, a partir das 18h. Haverá apresentações do Encanto da Alegria, com a participação do Voz Nagô. Todo batuque será comandado pelo Mestre Felipe Tavares.

Confira as categorias de cada dia do Concurso dos Passistas

Quarta-feira (28)

Concurso de Passista (infantil, Juvenil 1 masculino e 2 feminino, Adulto feminino e Passista Folião masculino)

Quinta-feira (29)

Concurso de Passista (infantil, Juvenil 1 feminino e 2 masculino, Adulto masculino e Passista Folião feminino)