Carnaval 2026: Nação Zumbi irá abrir festejos em Olinda

Nação Zumbi no carnaval de Olinda (Foto: Arquimedes Santos/ Prefeitura de Olinda)

A banda pernambucana Nação Zumbi foi confirmada como atração da abertura oficial do carnaval de Olinda 2026. A apresentação ocorre na quinta-feira, 12 de fevereiro, na Praça do Carmo, marcando o início da programação oficial da festa no município.

O grupo integra a programação do primeiro dia do carnaval e representa a presença de artistas pernambucanos na abertura do evento. Com trajetória consolidada na música brasileira, a banda deve apresentar repertório composto por canções de diferentes fases da carreira, incluindo “Maracatu Atômico”, “Da Lama ao Caos”, “A Praieira” e “Quando a Maré Encher”.

A escolha do Nação Zumbi para a abertura da programação reforça a proposta da gestão municipal de valorizar a produção cultural local e a história musical de Pernambuco. A Praça do Carmo é um dos principais polos do carnaval de Olinda e tradicionalmente concentra parte significativa do público durante os dias de festa.

Já estão confirmadas as apresentações de Alceu Valença, no dia 12, e Raphaela Santos, no dia 13. Novas atrações e a programação completa dos palcos devem ser divulgadas nos próximos dias.

