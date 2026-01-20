Carnaval: Tumaraca abre ciclo de ensaios com maracatu no Recife

Ensaios do maracatu Nação Tupinambá (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

Com 23 anos de história, o espetáculo “Tumaraca” se prepara para abrir, oficialmente, mais carnaval do Recife. Os preparativos tiveram início na noite desta terça-feira (20), com o primeiro ensaio aberto do ciclo, realizado no Córrego do Jenipapo, na Zona Norte do Recife, com o maracatu Nação Tupinambá.

A atividade reuniu integrantes do grupo Voz Nagô, que se juntaram aos batuqueiros para experimentar o repertório da quinta-feira, 12 de fevereiro, quando, mais uma vez, será prestada homenagem a Naná, criador do projeto.

Participando pela primeira vez de um ensaio com a Nação Tupinambá, a produtora cultural e backing vocal Ingrid Oliveira ressalta o caráter artístico desses encontros. “Não é só um ensaio. Para nós é como se fosse uma apresentação. Eu acho que toda vez que a gente se reúne para fazer um ensaio, a gente trata como se fosse uma apresentação, com uma seriedade imensa. Isso é uma coisa surreal”, afirma.

De acordo com a coordenadora Maria Carolina, o clima é de intensa preparação e entusiasmo. “A preparação do carnaval tá a todo vapor! A gente tá fazendo os adereços, as roupas, os ensaios… tudo nesse clima de muita alegria e emoção por participar de mais um ano do ciclo carnavalesco”, destaca.

Promovido pela Prefeitura do Recife em parceria com a Associação dos Maracatus Nação de Pernambuco (Amanpe), o “Tumaraca” terá uma série de ensaios até o dia 7 de fevereiro.

Na abertura oficial, a apresentação vai reunir 13 nações de maracatu de baque virado em cortejo sonoro, mantendo viva a tradição criada pelo percussionista Naná Vasconcelos. Neste ano, o palco também será dividido com as cantoras Luedji Luna, Gabi do Carmo e Karynna Spinelli.

Em 2026, o espetáculo traz como tema “Empoderamento e Protagonismo Feminino: Canto para Iyabás”, em referência às orixás femininas, consideradas “mães rainhas”.

O tema aponta para a valorização do papel da mulher e para a necessidade de enfrentamento da violência de gênero. Além das nações de maracatu e das cantoras convidadas, o grupo Bacnaré integra a apresentação.

