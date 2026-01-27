Carnaval 2026: Neoenergia faz última vistoria no circuito do Galo da Madrugada nesta terça (27)

Segundo a companhia, a ação no trajeto do desfile do Galo da Madrugada pretende assegurar que toda a rede elétrica esteja preparada para receber milhões de foliões com tranquilidade no carnaval

Neoenergia realizou operação em 27 cidades do estado (Foto: Neoenergia)

A Neoenergia Pernambuco anunciou que, às 14h desta terça-feira (27), realizará a última vistoria no circuito do Galo da Madrugada, no Recife. Conforme a companhia, a vistoria integra o plano de segurança para o Carnaval e pretende assegurar que toda a rede elétrica esteja preparada para receber milhões de foliões com tranquilidade.

As ações fazem parte da campanha de segurança “Seja Inimigo do Fim”, que neste ano une os carnavais de Pernambuco e Bahia em uma mobilização conjunta de conscientização sobre os riscos da rede elétrica.

A iniciativa ganhou reforço artístico: Alceu Valença e BaianaSystem gravaram uma música exclusiva para levar a mensagem de segurança a milhões de foliões.

A vistoria desta terça-feira visa confirmar, de acordo com a companhia, que todas as condições de segurança estão atendidas para o desfile, garantindo tranquilidade para foliões, moradores e comerciantes.

Balanço

Segundo a Neoenergia, as intervenções na área foram intensificadas nos últimos meses, com inspeções em 82 quilômetros de rede elétrica, que incluíram mais de 500 podas e substituição de seis transformadores nas vias por onde passam os trios elétricos.

Desde 2025, também foram feitas 37 manutenções específicas no percurso e removidas mais de três toneladas de cabos de provedores de internet.

“Além deste ordenamento, concluímos a retirada de 28 travessias de cabos de telecomunicações que atrapalhavam os desfiles dos trios. Atualmente temos apenas seis travessias, todas com altura superior a 7,7 metros, o suficiente para garantir a passagem das agremiações com segurança”, afirmou André Santos, superintendente técnico da Neoenergia Pernambuco.

Conforme a companhia, mais de uma tonelada de fios e equipamentos de provedores de internet foram retirados em pontos estratégicos, como a Rua do Sol e a Ponte Duarte Coelho.

