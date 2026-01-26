Carnaval 2026: Prefeitura de Olinda abre inscrições para o Camarote da Acessibilidade

O Camarote da Acessibilidade funcionará de sábado (14) até terça-feira (17) de fevereiro, das 9h às 16h, na Avenida Liberdade, na Praça do Carmo, um dos principais polos do Carnaval de Olinda

Serão disponibilizadas 60 vagas diárias no Camarote da Acessibilidade de Olinda (DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE OLINDA)

A Prefeitura de Olinda abriu as inscrições para o Camarote da Acessibilidade, espaço voltado à garantia de inclusão, conforto e segurança para pessoas com deficiência durante o Carnaval.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente de forma online, no site da Prefeitura de Olinda.



O camarote funcionará de sábado (14) até terça-feira (17) de fevereiro, das 9h às 16h, na Avenida Liberdade, na Praça do Carmo, um dos principais polos da folia olindense.



O espaço contará com estrutura adaptada e equipe de apoio, assegurando melhor visibilidade dos desfiles e mais comodidade ao público atendido.



Serão disponibilizadas 60 vagas diárias, destinadas a pessoas com deficiência, que poderão participar acompanhadas.



Além da infraestrutura adequada, os participantes também terão acesso a lanches, garantindo mais conforto ao longo do período de permanência no local.