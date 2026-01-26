Carnaval 2026: Prefeitura de Olinda abre inscrições para o Camarote da Acessibilidade
O Camarote da Acessibilidade funcionará de sábado (14) até terça-feira (17) de fevereiro, das 9h às 16h, na Avenida Liberdade, na Praça do Carmo, um dos principais polos do Carnaval de Olinda
Publicado: 26/01/2026 às 12:45
Serão disponibilizadas 60 vagas diárias no Camarote da Acessibilidade de Olinda (DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE OLINDA)
A Prefeitura de Olinda abriu as inscrições para o Camarote da Acessibilidade, espaço voltado à garantia de inclusão, conforto e segurança para pessoas com deficiência durante o Carnaval.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente de forma online, no site da Prefeitura de Olinda.
O camarote funcionará de sábado (14) até terça-feira (17) de fevereiro, das 9h às 16h, na Avenida Liberdade, na Praça do Carmo, um dos principais polos da folia olindense.
O espaço contará com estrutura adaptada e equipe de apoio, assegurando melhor visibilidade dos desfiles e mais comodidade ao público atendido.
Serão disponibilizadas 60 vagas diárias, destinadas a pessoas com deficiência, que poderão participar acompanhadas.
Além da infraestrutura adequada, os participantes também terão acesso a lanches, garantindo mais conforto ao longo do período de permanência no local.