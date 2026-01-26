Carnaval: Rainha e Rei do Baile Municipal da Pessoa Idosa do Recife são escolhidos

O Concurso ocorreu no recém-inaugurado Centro de Convivência da Pessoa Idosa Maria da Conceição Guedes Pereira, no bairro Graças, nesta segunda-feira (26)

Rainha e Rei do Baile Municipal da Pessoa Idosa (Foto: Wagner Ramos - PCR Imagem)

A Rainha e o Rei do Baile Municipal da Pessoa Idosa do Carnaval 2026 foram selecionados nesta segunda-feira (26). A 15ª edição do concurso foi realizada no recém-inaugurado Centro de Convivência da Pessoa Idosa Maria da Conceição Guedes Pereira, no bairro das Graças.

Foram coroados Aílton Diogo Filho, de 62 anos, integrante do grupo Caminhando Feliz, e Laudicéia Santos de Oliveira, de 65 anos, do Grupo 60+ da Escola Santos Dumont. A escolha ocorreu ao som da Orquestra Botelho Frevo e Folia e reuniu 36 inscritos, sendo 25 mulheres e 11 homens.

Os vencedores, ambos aposentados, receberão prêmio de R$ 5 mil cada e irão participar do Baile Municipal da Pessoa Idosa, marcado para o dia 10 de fevereiro, no Classic Hall, das 14h às 17h.

Emocionada com a conquista, Laudicéia Santos comentou a preparação para o concurso. “A emoção é muito grande. Estou feliz por representar as pessoas idosas. A minha filha, quando viu que o meu número na competição era o 12, a mesma data em que ela nasceu, disse logo que eu seria a vencedora. Eu me inscrevi no último dia e passei a ensaiar em casa mesmo, no intervalo dos afazeres, mas o pernambucano já tem o frevo no pé”, disse.

Já Aílton Diogo Filho destacou o apoio da família e a ligação com o carnaval. “A minha esposa foi a minha grande incentivadora, ela foi a figurinista. Ontem eu ensaiei até meia-noite. Eu sou carnavalesco, tanto que nasci na rua, numa terça-feira de Carnaval”, afirmou.

A comissão julgadora avaliou critérios como desenvoltura, postura, simpatia, elegância, criatividade e empolgação na dança do frevo. Uma das juradas, Anna Karla da Silva Pereira, chefe da Assessoria de Participação Social e Diversidade do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, ressaltou o clima do concurso.

“A gente presenciou alegria, vitalidade, brilhos e sorrisos, uma verdadeira aula, num evento tão organizado e com tanta participação. No Ministério, a agenda das pessoas idosas é uma prioridade. O Brasil está avançando e construindo políticas públicas para diversos grupos e interseccionalidades. A gente viu aqui homens, mulheres, pessoas com deficiência, todas se divertindo, unindo cultura e saúde”, declarou.

Durante o evento, o secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marco Aurélio Filho, destacou o papel da iniciativa na promoção da inclusão.

“No Carnaval do Recife, uma das maiores expressões culturais da nossa cidade, lembramos da importância da inclusão, da convivência e da participação social. Garantir que as pessoas idosas ocupem o espaço do Centro de Convivência, e tantos outros, de forma ativa, é reconhecer suas histórias, assegurar o direito ao lazer e reafirmar o protagonismo delas. O Concurso da Rainha e do Rei do Baile Municipal da Pessoa Idosa materializa o compromisso tanto com o bem-estar das pessoas 60+ quanto com a valorização das tradições populares”, afirmou.