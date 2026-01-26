Raphaela Santos é a atração especial da Sexta do Brega, no carnaval de Olinda
Show será realizado um dia após a abertura da festa, na Sexta do Brega
Publicado: 26/01/2026 às 20:22
Raphael Santos estará presente no carnaval de Olinda (Foto: Divulgação)
O Carnaval de Olinda 2026 terá Raphaela Santos como atração principal da Sexta do Brega, marcada para a sexta-feira (13), na Praça do Carmo. A apresentação acontece um dia após a abertura oficial da festa e integra a programação do polo principal da cidade.
A cantora pernambucana sobe ao palco dentro do tema do carnaval deste ano, “Tá todo mundo aqui”, com um repertório voltado ao gênero brega. A Sexta do Brega faz parte da programação fixa do carnaval de Olinda e reúne artistas da cena local, com apresentações voltadas à música popular.
O evento é realizado na Praça do Carmo e integra o calendário oficial da folia, que ocorre em diferentes polos e espaços públicos da cidade durante o período carnavalesco.