Polícia investiga legítima defesa em morte de homem por ex-companheira na Mata Sul

A Polícia Civil investiga o homicídio de Wilson Batista da Silva, de 40 anos, no município de Ribeirão, Mata Sul de Pernambuco, na segunda-feira (26). O crime teria sido cometido pela ex-companheira da vítima, identificada como Juliana Maria Brito de Almeida, 25 anos.

O Diario de Pernambuco apurou que a principal linha de investigação aponta para legítima defesa. Wilson morreu esfaqueado após ir à casa da ex-mulher. A suspeita fugiu e ainda não foi localizada.

Investigadores relatam que havia um histórico de violência entre o casal, que costumava se separar e retomar o relacionamento. Na noite da segunda-feira, eles brigaram e o homem foi esfaqueado.

Juliana chegou a solicitar medida protetiva contra o ex-companheiro em dezembro de 2023. Entretanto, no mês seguinte, ela desistiu da ação.

Ao pedir a medida protetiva à polícia, Juliana afirmou que Wilson havia a colocado para fora de casa com o filho de seis meses.

"A mesma não tem parentes nesta cidade e, por não ter pra onde ir, passou a noite com seu filho ao relento, na lateral da casa", diz o documento de pedido de medida protetiva.

A mulher contou que foi colocada para fora porque o companheiro a acusou de ter vendido uma semijoia dele.

"Que não deseja representar criminalmente contra seu companheiro, contudo, quer se separar de fato dele e ficar morando na casa com seus filhos", segue o documento. O casal tinha três crianças.

