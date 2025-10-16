Jovem de 20 anos é assassinada a facadas em Ribeirão, Mata Sul; Suspeito é o companheiro

Crime ocorreu dentro da residência do casal, no bairro de Vila Rica, na Mata Sul de Pernambuco, na madrugada desta quinta-feira (16)

Jovem de 20 anos é assassinada a facadas em Ribeirão, Mata Sul; Suspeito é o ex-companheiro e está foragido (Arquivo pessoal)

Uma mulher foi morta a facadas na madrugada desta quinta-feira (16), dentro da casa onde morava, no bairro de Vila Rica, em Ribeirão, na Mata Sul de Pernambuco. A vítima foi identificada como Cynthiane Raquelly de Oliveira Silva, de 20 anos.

Segundo informações repassadas à Polícia Civil, o crime teria sido praticado pelo companheiro da vítima, identificado como Irlan Micael, de 25 anos. Vizinhos relataram ter ouvido gritos vindos da residência durante a madrugada. O corpo da jovem foi encontrado no terraço do imóvel com perfurações provocadas por golpes de faca.

Após o crime, o suspeito fugiu e, até o fechamento desta edição, não foi confirmada sua prisão. A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada das equipes do Instituto de Criminalística (IC) e da Polícia Civil, responsáveis pelos primeiros levantamentos no local.

O corpo de Cynthiane foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Palmares, onde passará por perícia. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Ribeirão como possível feminicídio.

Em nota, a PCPE informou que o caso está sob a responsabilidade da 71ª Delegacia de Ribeirão. “Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos”, destacou.