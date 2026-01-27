Homem é morto a facadas pela companheira em Olinda, na Região Metropolitana
O homicídio aconteceu nesta segunda-feira (26), dentro da residência do casal, na Avenida Líbano, no bairro de Ouro Preto
Publicado: 27/01/2026 às 07:54
A Polícia Civil de Pernambuco instaurou um inquérito para apurar todos os fatos. (Foto: Arquivo/PCPE)
Um homem de 29 anos, identificado como Wallames Ivanildo da Silva, foi morto a golpes de faca pela companheira nesta segunda-feira (26), dentro da residência do casal, na Avenida Líbano, no bairro de Ouro Preto, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.
De acordo com as informações, após cometer o crime, a companheira, conhecida como Mônica Moura da Silva, de 30 anos, fugiu do local e segue foragida. A vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local antes mesmo da chegada do socorro.
Segundo a Polícia, a motivação do homicídio é desconhecida. Equipes da Polícia Militar de Pernambuco estiveram no local e realizaram o isolamento da área para os trabalhos do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).
O caso foi registrado pela Polícia Civil de Pernambuco como “homicídio consumado” e será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). As diligências foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do ocorrido.