PF apreende 3 toneladas de produto usado para fazer lança-perfume

Operação da Polícia federal aconteceu nesta terça (27), em uma transportadora que fica em Jaboatão dos Guararapes, no Grande recife. Cloreto de etila é usado para fazer lança-perfume, muito vendido no carnaval

Tonéis da substância usada na fabricação de lança perfume forem apreendidos em Jaboatão (DIVULGAÇÃO/PF)

Às vésperas do carnaval, a Polícia Federal (PF) fez uma apreensão de uma substância química usada para produzir uma droga bem conhecida durante a folia: o lança-perfume.

Nesta terça (27), agentes apreenderam 12 tonéis com três toneladas de cloreto de etila, substância usada para a produção do entorpecente.

Ainda segundo a PF, essa substância psicoativa por causar “desde tonturas” até a “perda da consciência”.



A operação foi realizada em parceria com a Receita Federal, em uma transportadora que fica em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

Por meio de nota, a PF informou que a ação é um desdobramento de uma fiscalização ocorrida em Fortaleza, no Ceará.



Lá, a Receita Federal, em operação conjunta com a Polícia Civil daquele estado, localizou uma carga semelhante.



Naquela ação realizada no estado vizinho, houve a prisão em flagrante de um suspeito.



A PF disse, ainda, que foi identificado que outra carga teria sido enviada para Recife, e após diligências em conjunto com a Receita Federal.



Diante dessa informação, foi possível fazer a apreensão na Região Metropolitana do Recife. .



“Foi instaurado inquérito policial, e as investigações continuarão a visar a identificação dos envolvidos que poderão responder por tráfico interestadual de drogas”, disse a PF.