Desabamento de marquise: moradores do prédio aguardam laudo de estabilidade para retornarem aos apartamentos

Diario esteve nos arredores do Edifício Príncipe de Vivar, na Rua Nicarágua, no bairro do Espinheiro. A marquise do imóvel cedeu ontem e obrigou moradores a saírem dos apartamentos

Marquise frontal do Edifício Príncipe de Vivar (Foto: DP Foto)

Os moradores do edifício Príncipe de Vivar, no Espinheiro, seguem sem poder retornar aos seus apartamentos após o desabamento da marquise, na última segunda-feira (26). O Diario de Pernambuco esteve no local na manhã desta terça (27) e constatou que parte da calçada da Rua Nicarágua, onde fica o imóvel, está isolada.

O prédio está interditado pela Defesa Civil do Recife e só será liberado após apresentação de laudo de estabilidade elaborado por um calculista a ser contratado pelo condomínio.

A Rua Nicarágua não está interditada para circulação de carros nem pedestres. Apenas parte da calçada frontal do prédio está isolada. A Polícia Militar segue realizando rondas na região.

Segundo o porteiro do imóvel – que estava de folga ontem (26), e, portanto, não presenciou o desabamento da estrutura da entrada do prédio – não houve presença de moradores ou autoridades nas dependências do prédio nesta terça (27).

Ainda de acordo com as informações repassadas pelo porteiro do prédio Quinta dos Vinhedos, não há moradores do Príncipe de Vivar abrigados lá. O imóvel serviu de abrigo dos moradores que evacuaram com emergência ontem (26).

O que diz a Defesa Civil

A Defesa Civil do Recife não forneceu novas informações além das divulgadas ontem (26).

“Por medida de segurança, foi determinada a desocupação preventiva do prédio, que só será liberado após apresentação de laudo de estabilidade elaborado por calculista a ser contratado pelo condomínio.

O desabamento obstruiu a passagem dos pedestres e veículos. A equipe da Defesa Civil isolou a área afetada e a Secretaria Executiva de Controle Urbano (Secon) vai notificar o condomínio para realizar os serviços de escoramento e remoção dos escombros, assim como a contratação de laudo de estabilidade da estrutura da edificação. O condomínio deverá também executar a recuperação estrutural com empresa especializada”, divulgou a corporação.

O que disse o Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) confirmou o acionamento para a ocorrência de ontem (26). Segundo as informações repassadas pelos Bombeiros, na operação foram empregadas 07 viaturas operacionais.

A Polícia Civil de Pernambuco está investigando o caso por meio da Delegacia do Espinheiro. As diligências já foram iniciadas para o total esclarecimento dos fatos.

Relembre

A marquise de um prédio residencial desabou na Rua Nicarágua, no bairro do Espinheiro, Zona Norte do Recife, no final da manhã desta segunda-feira (26). Ninguém ficou ferido.

A Defesa Civil do Recife determinou a desocupação preventiva do edifício. O desabamento obstruiu a passagem de pedestres e veículos.

A Secretaria Executiva de Controle Urbano (Secon) notificará o condomínio para que realize os serviços de escoramento e remoção dos escombros. O condomínio também deverá executar a recuperação estrutural com empresa especializada.

No local, o major do Corpo de Bombeiros informou que foram identificados 34 ocupantes no edifício, que foram retirados de forma controlada. Ainda segundo ele, o prédio passava por obra, mas ainda não foi identificado se a intervenção está relacionada com o desabamento.

