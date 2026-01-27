Compaz oferece 3,2 mil vagas gratuitas em esportes, cultura e bem-estar

As inscrições começam nesta terça (27) e seguem até a próxima sexta (30); A ação busca ampliar o acesso da população a serviços gratuitos em diferentes áreas

A Rede Compaz abre, a partir desta terça-feira (27), 3.213 vagas gratuitas em atividades esportivas, culturais, educacionais e de bem-estar por meio da primeira edição do Temos Vagas 2026. As inscrições seguem até sexta-feira (30) e podem ser realizadas em qualquer unidade da rede ou pela plataforma Conecta Recife.

A ação busca ampliar o acesso da população a serviços gratuitos em diferentes áreas.

Entre as atividades ofertadas estão hidroginástica, judô, jiu-jitsu, taekwondo, natação, basquete, vôlei e treinamento funcional, além de práticas voltadas ao equilíbrio físico e mental, como ioga, alongamento e bibliodança.

O projeto também inclui atividades recreativas para crianças nas bibliotecas e oficinas manuais para adultos, fortalecendo o acesso ao lazer e à cultura.

O programa passa a ocorrer mensalmente, sempre na última semana de cada mês. Para participar, é necessário realizar cadastro prévio no Compaz, com RG, CPF e comprovante de residência do Recife, ou de forma online pelo Conecta Recife. No dia da inscrição, o interessado deve apresentar o número da matrícula gerado no cadastro.

SERVIÇO

1º Temos Vagas da Rede Compaz – 2026

Onde: Todas as unidades do Compaz

Quando: De 27 a 30 de janeiro

Horário: A partir das 7h

Número de vagas: 3.213

Gratuito

