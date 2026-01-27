As torcedoras foram atingidas no domingo (25), na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife

Cavalo da PM atropela duas torcedoras antes do clássico de domingo, na Arena Pernambuco; Confira o vídeo (Reprodução/Redes Sociais)

Duas torcedoras do Santa Cruz ficaram feridas após uma ação da Polícia Militar antes do clássico contra o Náutico, realizado no domingo (25), na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife. O caso ocorreu antes da partida e envolveu um cavalo do Batalhão de Choque, que atingiu integrantes da torcida organizada Raça Coral.

De acordo com nota divulgada pela Raça Coral, o animal teria avançado de forma imprudente contra torcedores que aguardavam na fila de acesso ao estádio, atingindo de maneira violenta homens e mulheres.

Imagens gravadas por populares mostram o momento em que duas mulheres foram atingidas pelo animal e ficaram feridas. De acordo com a organizada, uma apresentou lesões imediatas e outra que, além dos ferimentos iniciais, continua sentindo fortes dores. O grupo também afirma que não houve prestação de socorro por parte dos policiais envolvidos.

Por fim, a torcida aponta despreparo e desproporcionalidade na atuação policial, além de cobrar a apuração dos fatos e a responsabilização dos responsáveis.

O que diz à Polícia Militar

Em nota, a Polícia Militar de Pernambuco, por meio do Regimento de Polícia Montada, informou que a equipe foi acionada após receber informações sobre uma tentativa de invasão a um dos portões de acesso da Arena por torcedores do Santa Cruz.

Segundo a PM, durante a ação, um dos policiais da patrulha montada perdeu o controle do cavalo após um equipamento do freio se soltar, fazendo com que o animal colidisse de forma acidental com duas torcedoras que estavam na fila. A corporação afirmou que, inicialmente, os policiais se concentraram em conter o cavalo para evitar novos feridos e, em seguida, orientaram as mulheres a se dirigirem a uma ambulância que estava próxima ao local.

Ainda conforme a nota, os policiais teriam prestado apoio às torcedoras posteriormente, incluindo a condução ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e assistência após a liberação médica, permitindo que elas entrassem na Arena para acompanhar a partida.

