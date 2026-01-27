Cavalo da PM atropela duas torcedoras antes do clássico de domingo, na Arena Pernambuco; Confira o vídeo
As torcedoras foram atingidas no domingo (25), na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife
Publicado: 27/01/2026 às 12:39
Cavalo da PM atropela duas torcedoras antes do clássico de domingo, na Arena Pernambuco; Confira o vídeo (Reprodução/Redes Sociais)
Duas torcedoras do Santa Cruz ficaram feridas após uma ação da Polícia Militar antes do clássico contra o Náutico, realizado no domingo (25), na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife. O caso ocorreu antes da partida e envolveu um cavalo do Batalhão de Choque, que atingiu integrantes da torcida organizada Raça Coral.
De acordo com nota divulgada pela Raça Coral, o animal teria avançado de forma imprudente contra torcedores que aguardavam na fila de acesso ao estádio, atingindo de maneira violenta homens e mulheres.
Imagens gravadas por populares mostram o momento em que duas mulheres foram atingidas pelo animal e ficaram feridas. De acordo com a organizada, uma apresentou lesões imediatas e outra que, além dos ferimentos iniciais, continua sentindo fortes dores. O grupo também afirma que não houve prestação de socorro por parte dos policiais envolvidos.
Por fim, a torcida aponta despreparo e desproporcionalidade na atuação policial, além de cobrar a apuração dos fatos e a responsabilização dos responsáveis.
O que diz à Polícia Militar
Em nota, a Polícia Militar de Pernambuco, por meio do Regimento de Polícia Montada, informou que a equipe foi acionada após receber informações sobre uma tentativa de invasão a um dos portões de acesso da Arena por torcedores do Santa Cruz.
Segundo a PM, durante a ação, um dos policiais da patrulha montada perdeu o controle do cavalo após um equipamento do freio se soltar, fazendo com que o animal colidisse de forma acidental com duas torcedoras que estavam na fila. A corporação afirmou que, inicialmente, os policiais se concentraram em conter o cavalo para evitar novos feridos e, em seguida, orientaram as mulheres a se dirigirem a uma ambulância que estava próxima ao local.
Ainda conforme a nota, os policiais teriam prestado apoio às torcedoras posteriormente, incluindo a condução ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e assistência após a liberação médica, permitindo que elas entrassem na Arena para acompanhar a partida.