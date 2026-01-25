Torcidas organizadas causam terror no Recife antes de clássico entre Santa Cruz e Náutico

Homens foram espancados no entorno de terminal integrado no Recife

Homem é agredido por torcedores do Santa Cruz. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Vídeos que circulam nas redes sociais no início da tarde deste domingo (25) mostram cenas de violência envolvendo torcidas organizadas no Recife. Santa Cruz e Náutico se enfrentam às 18h, na Arena de Pernambuco, pela quinta rodada do Campeonato Pernambucano, com torcida única.

Um dos registros teria ocorrido no entorno do Terminal Integrado do Barro, na Zona Oeste do Recife.

Dois homens são espancados por pessoas com camisas do Santa Cruz. Os torcedores retiraram os homens de um carro e os agrediram com pedaços de pau e pontapés.

"Vão morrer", diz um dos agressores.

"Aqui é Inferno", comenta outro em referência à torcida organizada do Santa Cruz, Inferno Coral.

Outros vídeos mostram mais pessoas sendo agredidas no local.

A reportagem solicitou respostas às polícias Civil e Militar e aguarda posicionamento.