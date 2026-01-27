Santa Cruz avalia mercado e analisa nomes para o comando técnico; veja opções

Claudinei Oliveira, Marcelo Fernandes, Lisca e Alex (Divulgação)

Em meio ao processo de troca de comando, o Santa Cruz avalia o mercado em busca de um novo treinador. A diretoria coral trabalha com perfis já conhecidos do futebol brasileiro, que combinam experiência em competições nacionais e capacidade de lidar com contextos de pressão. Entre os nomes especulados estão Claudinei Oliveira, Marcelo Fernandes, Lisca, Higo Magalhães e Alex.

Um dos nomes mais experientes da lista é Claudinei Oliveira. O treinador construiu sua carreira com trabalhos sólidos, principalmente em clubes que buscavam organização defensiva e regularidade. Seu último clube foi a Ferroviária-SP. Em nove jogos à frente da equipe, Claudinei somou oito pontos — com uma vitória, cinco empates e três derrotas — registrando um aproveitamento de 29,62%.

Outro nome avaliado é Marcelo Fernandes, de perfil experiente no cenário nacional. Atualmente à frente da Ponte Preta, que comanda desde agosto de 2025, Fernandes tem passagens por clubes tradicionais como Santos, Guarani e Corinthians. No comando da Macaca, ele conquistou o acesso da Série C e o título da competição, permanecendo no clube para a temporada de 2026. Insatisfeito no clube-pontepretano, o treinador poderia ser motivado pelo projeto coral.

Sempre lembrado em cenários de instabilidade, Lisca, popularmente conhecido como “Lisca Doido”, também surge como opção. De perfil intenso e discurso motivador, o treinador é reconhecido por mobilizar grupos em situações adversas. Seu último trabalho foi em 2024, quando comandou o América-MG em 14 jogos.

Mais jovem em relação aos demais, Higo Magalhães representa uma aposta em um perfil moderno de treinador. Com trabalhos recentes de destaque no futebol nacional, Higo é adepto de conceitos táticos atuais e da valorização da posse de bola. Atualmente no Brusque, sua contratação seria mais complexa, exigindo negociações para liberação.

Fechando a lista, aparece Alex “Cabeça”, conhecido inicialmente como jogador e agora atuando como técnico. Apesar de ainda não ter tido grande protagonismo na função, ele esteve à frente do Operário-PR no início do ano, comandando a equipe em três jogos, todos derrotas, antes de ser desligado do clube.

A diretoria do Santa Cruz segue avaliando os nomes, buscando aquele que melhor se enquadre à realidade financeira e esportiva do clube. A decisão levará em conta não apenas resultados imediatos, mas também a capacidade do futuro treinador de conduzir um projeto consistente.

