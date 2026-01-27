Dois homens são assassinados a tiros em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife

O duplo homicídio aconteceu na madrugada desta segunda-feira (26), na comunidade de Curcurana, no bairro de Barra de Jangada

Fachada do IML (Rafael Vieira/DP Foto)

Dois homens de 27 e 34 anos foram assassinados a tiros na madrugada desta segunda-feira (26), na comunidade de Curcurana, no bairro de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

Segundo a Polícia, as vítimas, Natanael Santos da Silva e Valdicley Anjos de Lima, estavam em uma festa no local, quando quatro homens encapuzados chegaram em um veículo. Os suspeitos desembarcaram, invadiram a residência e efetuaram diversos disparos.

Após o crime, os suspeitos fugiram do local e até o momento não foram localizados.

Ainda de acordo com a perícia, na cena do crime foram encontradas cápsulas de munição dos calibres 9mm, .40 e .380.

A Polícia Militar realizou o isolamento da área para os trabalhos do Instituto de Criminalística (IC). Os corpos foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso registrado como “duplo homicídio consumado”, está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). As diligências foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do ocorrido.

