Caminhão tomba na BR-101, em Paulista, e deixa apenas uma faixa da pista livre
Caminhão carregado de madeira tombou por volta das 4h desta terça-feira e ainda não retirado do km 51 da BR-101, obstruindo uma das pistas no sentido Abreu e Lima
Publicado: 27/01/2026 às 07:11
Caminhão carregado de palets tombou na madrugada desta terça (DIVULGAÇÃO/PRF)
O motorista que precisar trafegar pela BR-101, em Paulista, na manhã desta terça-feira (27), sentido Abreu e Lima, vai enfrentar congestionamento.
Durante a madrugada, por volta das 4h, um caminhão com carregamento de madeira tombou no km 51, no viaduto Miguel Arraes, e até o começo desta manhã não havia sido retirado do local.
Com isso, apenas uma faixa da pista está liberada para circulação de veículos.
Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista não ficou ferido. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal.