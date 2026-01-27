Caminhão tomba na BR-101, em Paulista, e deixa apenas uma faixa da pista livre

Caminhão carregado de madeira tombou por volta das 4h desta terça-feira e ainda não retirado do km 51 da BR-101, obstruindo uma das pistas no sentido Abreu e Lima

Caminhão carregado de palets tombou na madrugada desta terça (DIVULGAÇÃO/PRF)

O motorista que precisar trafegar pela BR-101, em Paulista, na manhã desta terça-feira (27), sentido Abreu e Lima, vai enfrentar congestionamento.

Durante a madrugada, por volta das 4h, um caminhão com carregamento de madeira tombou no km 51, no viaduto Miguel Arraes, e até o começo desta manhã não havia sido retirado do local.

Com isso, apenas uma faixa da pista está liberada para circulação de veículos.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista não ficou ferido. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal.