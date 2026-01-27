Criança de 3 anos morre após se engasgar com caroço de umbu no Sertão

Investigado pela Polícia Civil, o caso aconteceu no domingo (25), no distrito de Izacolândia, na zona rural do município. O caso está sendo apurado como "morte a esclarecer e sem indício de crime

Umbu é uma fruta comum no Sertão (Arquivo DP)

Uma criança de 3 anos morreu ao se engasgar com um caroço de umbu, em Petrolina, no Sertão pernambucano.

Investigado pela Polícia Civil, o caso aconteceu no domingo (25), no distrito de Izacolândia, na zona rural do município.

Segundo nota enviada nesta terça (27) pela Polícia Civil, o caso está sendo apurado como “morte a esclarecer e sem indício de crime”.

Ainda segundo a polícia, o fato foi registrado pela Delegacia de Petrolina.

A corporação disse, ainda, que a criança, em um primeiro momento, deu entrada em um hospital local após o engasgamento com o caroço da fruta.

Levada para uma unidade de Saúde, em lagoa Grande, também no Sertão, a vítima não resistiu.

“As diligências foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do ocorrido”, acrescentou.

O corpo menino foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Petrolina.