Carnaval 2026: violência volta a ser registrada em prévias no Recife; duas pessoas foram baleadas

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram correria e pessoa sendo espancada durante o Bloco Lalau da Mídia, que aconteceu neste sábado (24). Um homem foi preso suspeito de balear duas pessoas no bairro de Água Fria

Vídeos que circulam nas redes sociais registram o momento em que um homem é espancado brutalmente por um grupo, enquanto estava no chão. (Foto: Reprodução / Redes sociais)

As prévias do Carnaval 2026 voltaram a registrar correria e agressões neste fim de semana no Recife. Desta vez, as confusões ocorreram durante o Bloco Lalau da Mídia, que aconteceu nesta sábado (24), na Avenida Beberibe, na Zona Norte da Capital pernambucana, deixando ao menos duas pessoas baleadas.

Vídeos que circulam nas redes sociais registram o momento em que um homem é espancado brutalmente por um grupo, enquanto estava no chão. Em outras filmagens, é possível ver muita correria em algumas ruas e avenidas da Zona Norte do Recife.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), um homem de 26 anos suspeito de efetuar disparos de arma de fogo em via pública, no bairro de Água Fria, que deixou duas pessoas baleadas, foi preso em flagrante delito por agentes da motopatrulhamento do 11º BPM. Ainda conforme a PMPE, as duas vítimas foram socorridas para uma unidade hospitalar.

Com o suspeito, que tentou fugir no momento da prisão, foi apreendida uma arma de fogo e munições, sendo três delas deflagradas. Ele foi conduzido, juntamente com o material, ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A PMPE também informou que a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) registrou a ocorrência na madrugada deste domingo (25), por meio do DHPP - Força Tarefa de Homicídios da Capital, como tentativa de duplo homicídio. O homem ficou à disposição da Justiça após audiência de custódia.

Outras confusões nas prévias

No fim de semana passado, 20 pessoas foram detidas no Recife durante uma briga generalizada ocorrida no desfile do bloco CDU Folia na Avenida General Polidoro, na Cidade Universitária, na Zona Oeste da capital pernambucana.

Imagens divulgadas em redes sociais mostraram ao menos dois grupos se enfrentando, com alguns arremessando garrafas. Em um dos vídeos foi possível observar que jovens partiram para cima dos PMs. Informações extraoficiais apontaram na época que um policial militar ficou ferido na confusão.

Também no final de semana passado, desta vez no bairro do Vasco da Gama, na Zona Norte do Recife, um homem foi baleado em meio às prévias carnavalescas. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo em um local que fica “perto da área dos blocos”.

Ainda segundo a PM, o crime não aconteceu “diretamente no local dos eventos carnavalescos, conforme verificado no local”.

Já em Olinda, um folião, que não teve a identidade revelada, foi atingido por disparos de arma de fogo logo após o final do bloco carnavalesco John Travolta.

Em vídeos que circulam nas redes sociais na época, também foi possível ver muita correria e confusão no Largo do Amparo. Em outras filmagens, um grupo tentou iniciar uma confusão no meio do bloco, mas foram impedidos pela por PMs que estavam fazendo a segurança das prévias.