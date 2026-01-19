Carnaval 2026: folião é baleado após desfile de bloco em prévias em Olinda

De acordo com a PMPE, os disparos ocorreram na Rua Severino Judeu Ramalho, logo após o final do bloco carnavalesco John Travolta. Folião foi levado para a UPA da PE-15.

Confusão aconteceu de´pois de desfile de blvo em prévia de carnaval, em Olinda (Redes Sociais )

Um folião foi baleado durante as prévias de carnaval em Olinda, no Grande Recife, realizadas no domingo (18). A vítima, que não teve a identidade revelada, foi atingida por disparos de arma de fogo logo após o final do bloco carnavalesco John Travolta.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), durante o serviço de policiamento ostensivo, o efetivo do 1º BPM foi acionado por populares para a Rua Severino Judeu Ramalho, no bairro de Guadalupe, devido a possíveis disparos de arma de fogo.

Ao chegar ao local, foi constatado que um homem foi atingido por um dos disparos. De acordo com a PMPE, a vítima recebeu socorro imediato de uma equipe policial e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da PE-15 para receber atendimento médico. Não há informações sobre o estado de saúde do folião.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver muita correria e confusão no Largo do Amparo. Em outras filmagens, um grupo tenta iniciar uma confusão no meio do bloco, mas são impedidos pela por PMs que estavam fazendo a segurança das prévias.

Conforme a PMPE, que não registrou nenhuma prisão durante as prévias em Olinda, o Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) empregou 170 agentes para a fazer a segurança dos foliões nas prévias de Olinda.

No domingo (18), houve vários cortejos de carnaval, como a Troça Carnavalesca Mista (TCM) John Travolta, que foi acompanhada pela BPTur até Guadalupe, ficando sob responsabilidade do 1ºBPM o processo de dispersão dos foliões.

Outras confusões durante as prévias

No Recife, 20 pessoas foram detidas, neste domingo (18), durante uma briga generalizada ocorrida no desfile do bloco CDU Folia na Avenida General Polidoro, na Cidade Universitária, na Zona Oeste da capital pernambucana.

Imagens divulgadas em redes sociais mostram ao menos dois grupos se enfrentando, com alguns arremessando garrafas. Em um dos vídeos é possível observar que jovens partiram para cima dos PMs.

Informações extraoficiais dão conta de que um policial militar ficou ferido na confusão.

