Prévias de carnaval: desfile do CDU Folia tem briga de jovens e 20 detidos, no Recife

Briga generalizada foi registrada no desfile do bloco, na Avenida general Polidoro, na Cidade Universitária, no domingo (18)

Briga generalizada foi registrada em desfile do bloco CDU Folia, no Recife (Reprodução de Vídeo/Redes Sociais)

Flagrante de violência nas prévias carnavalescas no Recife. No domingo (18), uma briga generalizada foi registrada no desfile do bloco CDU Folia na Avenida General Polidoro, na Cidade Universitária, na Zona Oeste da capital pernambucana.

Informações extraoficiais dão conta de que um policial militar ficou ferido na confusão. Segundo a PM, 20 jovens foram detidos, sendo três menores de idade.

Imagens divulgadas em redes sociais mostram ao menos dois grupos se enfrentando. Teve arremesso de garrafas e pancadaria, além de muita correria.

Em um dos vídeos é possível observar que jovens partiram para cima dos PMs.

A festa de domingo marcou o 21º aniversário da agremiação.



O que diz a PM

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que equipes do 12º Batalhão foram acionadas para uma ocorrência durante a realização do evento.

A PM disse que realizou intervenções pontuais em decorrência de brigas entre grupos, “sendo necessária a atuação imediata do efetivo policial para garantir a segurança dos demais foliões e a manutenção da ordem pública”.

Ainda segundo a PM, as ocorrências foram registradas na Avenida General Polidoro, bairro da Várzea, onde grupos passaram a se enfrentar, gerando risco à integridade física das pessoas presentes no evento.

Após a intervenção policial, 20 (vinte) indivíduos envolvidos nas desordens foram detidos e inicialmente levados para a central de Plantões (Ceplanc), no Recife.

Na unidade, três dos detidos informaram que eram menores de idade. Por isso, o grupo foi encaminhado para a Gerência de Polícia da criança e do Adolescente (GPCA), “para adoção das medidas legais cabíveis, em conformidade com a legislação vigente”.

Por fim a PM “reafirmou o compromisso com a preservação da ordem pública e da segurança da população, atuando de forma firme e responsável, especialmente durante eventos de grande concentração de público”.