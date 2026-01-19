Prévias de carnaval: homem é baleado "perto de área de blocos", diz PM

Crime aconteceu no domingo (18), no Vasco da Gama, na Zona Norte do Recife

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida em um local que fica "perto da área dos blocos"

Um homem foi baleado, no domingo (18), no Vasco da Gama, na Zona Norte do Recife, em meio às prévias carnavalescas.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida em um local que fica “perto da área dos blocos”.



Ainda segundo a PM, o crime não aconteceu “diretamente no local dos eventos carnavalescos, conforme verificado no local”.



O que foi registrado

Por meio de nota divulgada nesta segunda (19), a PM disse que equipes do 11º Batalhão foram acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal por disparo de arma de fogo.



“A vítima foi prontamente socorrida para a Maternidade Barros Lima, sendo posteriormente transferida para o Hospital da Restauração (HR), onde permaneceu com quadro clínico estável”, acrescentou.



A PM informou também que recebeu informações de que o suspeito dos disparos fugiu do local antes da chegada do policiamento.



“Foram empenhadas viaturas na área, a fim de reforçar o policiamento e garantir a segurança do entorno”, disse a nota.



“O comando do Batalhão se coloca à disposição e esclarece a população local e comerciantes, a importância de serem prestadas as informações acerca das ocorrências nas delegacias e registro pelo 190, também afirma que continuamente são feitas análises de dados, decorrentes das ocorrências na área, com intuito de direcionar o planejamento para a intensificação do policiamento no local, a fim de reprimir ou inibir novas práticas delitivas”, encerrou.