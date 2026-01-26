Carnaval 2026: Recife oferece 16 prévias gratuitas durante todos os dias desta última semana de janeiro

A programação tem início nesta segunda-feira (26) com mais uma etapa do concurso de Porta Estandarte para o Carnaval 2026 do Recife

Durante esta semana, as prévias do Carnaval 2026 do Recife se estenderão entre esta segunda-feira (26) até o domingo (1º) (Foto: Divulgação / Marcos Pastich)

A despedida do mês de janeiro na capital pernambucana será repleta de muita folia, pois a Prefeitura do Recife irá promover, entre esta segunda-feira (26) e o domingo (1º), 16 prévias gratuitas do Carnaval 2026, que se estenderão durante todos os dias da semana.

A folia inicia nesta segunda-feira (26), com mais uma etapa do concurso de Porta Estandarte. Essa segunda etapa, que acontecerá às 18h, no Pátio de São Pedro, na área Central do Recife, reunirá os concorrentes de Porta Estandarte, Porta Flabelo, Mestre Sala e Porta Bandeira.

As evoluções serão acompanhadas por grupos musicais e orquestras, como bloco de pau e corda, bateria de escola de samba, entre outros, que irão ditar os ritmos de cada apresentação.

Na terça-feira (27), haverá a primeira Terça Negra especial de 2026. A iniciativa, que acontecerá às 19h, no Pátio de São Pedro, é uma parceria com o Movimento Negro Unificado (MNU) que busca difundir e estimular reflexões a respeito da influência afro nas expressões artísticas do Estado.

Em tempos de festejos de carnaval, o projeto, que conta com o apoio da Prefeitura do Recife, ganha duas edições, sendo a próxima no dia 10 de fevereiro. Nesta terça (27), acontecerão apresentações de DJ Baloo, Afoxé Ylê de Egbá, Ocado do Canal, Edún Àrá Sangô e Caetana.

Já para os moradores que vivem próximo ao bairro do Bongi, na Zona Oeste da capital pernambucana, a terça-feira (27) será ao som de muito Maracatu durante mais uma edição do Ensaio Tumaraca.

Desta vez, o grupo Voz Nagô se reúne ao Maracatu Nação Almirante do Forte, que realizará o tradicional ensaio aberto na sua sede, situada na Rua Estrada Velha do Bongi, nº 1319, a partir das 18h.

Durante a semana, também haverá outras edições do Ensaio Tumaraca nos bairros da Mangabeira, Bomba do Hemetério e Pina. Também haverá ensaio coletivo do Tumaraca na Praça do Arsenal e encontro de afoxés no Pátio de São Pedro.

O Pátio de São Pedro também será palco nesta quarta (28) e quinta (29) do Concurso de Passistas, que abrange as categorias Infantil, Juvenil, Adulto e Passista Folião. Na sexta (30), haverá a final do Rei e Rainha do Carnaval 2026.

O Circuito Leda Alves de Cultura Popular, que terá concentração no Cais da Alfândega, também terá mais uma edição nesta semana, iniciando na sexta (30) e seguindo até o domingo (1º). a iniciativa contará com 20 agremiações carnavalescas, entre elas a Ceroula e o Cariri Olindense, que percorrerão as ruas Madre de Deus, Moeda, Rio Branco e Bom Jesus, até chegar à Praça do Arsenal.

Confira agenda de prévias desta semana

Segunda (26)

Concurso de Porta Estandarte – 18h – Pátio de São Pedro

Terça (27)

Terça Negra Especial – 19h – Pátio de São Pedro

Ensaio Tumaraca – 18h – Rua Estrada Velha do Bongi, 1319 - Bongi

Quarta (28)

Ensaio Tumaraca – 18h – Largo da Mangabeira.

Concurso de Passistas – 18h – Pátio de São Pedro

Quinta (29)

Concurso de passistas – 18h – Pátio de São Pedro

Ensaio Tumaraca – 18h – Largo da Bomba do Hemetério

Sexta (30)

Circuito Leda Alves de Cultura Popular – 17h – Cais da Alfândega

Ensaio Coletivo – Tumaraca – 18h – Praça do Arsenal

Final do Rei e Rainha do Carnaval 2026 – 18h – Pátio de São Pedro

Sábado (31)

Aurora dos Carnavais (Primeira Etapa) - 16h - Rua da Aurora

Circuito Leda Alves de Cultura Popular – 15h – Cais da Alfândega

Ensaio Tumaraca - 18h - Rua Oswaldo Machado, 504 - Pina.

Domingo (1º)

Aurora dos Carnavais (segunda etapa) – 16h – Rua da Aurora

Circuito Leda Alves de Cultura Popular – 15h – Cais da Alfândega