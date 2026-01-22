Carnaval 2026: agremiações tradicionais de Olinda participam das prévias no Recife

Blocos como Eu Acho é Pouco, Pitombeira, Sambadeiras e Homem da Meia-Noite participam da festa no Bairro do Recife

O famoso dragão do Eu Acho é Pouco estará no Bairro do Recife (Aurélio Velho/Eu Acho é Pouco )

De Olinda para o Recife, a programação oficial das prévias do Carnaval 2026 na capital pernambucana vai receber três blocos nascidos na Marim das Caetés. Eu Acho é Pouco, Pitombeira, Sambadeiras e Homem da Meia-Noite estarão presentes no Circuito Leda Alves de Cultura Popular – entre o Cais da Alfândega e o Marco Zero da cidade.

O nome é uma homenagem à atriz e ex-secretária de Cultura da Prefeitura do Recife falecida em 2023.



Os cortejos acontecerão a partir das 17h nas sextas-feiras e das 15h em diante nos sábados e domingos, reunindo mais de 20 agremiações a cada dia. Já neste domingo (25), o circuito receberá a alegria brincante do bloco Eu Acho é Pouco – que vai vestir o Bairro do Recife de vermelho e amarelo, acompanhado do seu simbólico dragão para esquentar os ansiosos foliões.



Nas prévias, o cortejo fará o seguinte percurso: a concentração será no Cais da Alfândega e seguirá pelas ruas Madre de Deus, Moeda, Rio Branco e Bom Jesus, até a Praça do Arsenal. Durante o Carnaval, da sexta até a terça-feira gorda, o roteiro muda um pouco, com encerramento na Avenida Rio Branco.

No circuito, os brinquedos da cultura popular, que são os protagonistas do Carnaval recifense, em suas mais diversas modalidades e variações, de urso a maracatu, boi a afoxé, clube de frevo a caboclinho, também estarão presentes.

De acordo com o presidente da Fundação de Cultura do Recife, Marcelo Canuto, a criação do circuito, além de homenagear uma das maiores incentivadoras da cultura pernambucana, vai garantir um espaço preparado para o desfile das agremiações.

