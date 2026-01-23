Cortejos integram prévias do carnaval do Recife neste fim de semana
Estão previstas mais de 20 agremiações por dia durante prévias deste final de semana
Publicado: 23/01/2026 às 23:19
Eu Acho é Pouco (Crédito: Aurélio Velho/Eu Acho é Pouco)
Os cortejos da cultura popular integram as prévias do carnaval do Recife a partir deste sábado (24), no Recife Antigo. A programação integra o Circuito Leda Alves de Cultura Popular, que estreia antes do Carnaval e segue até a terça-feira de folia, reunindo agremiações tradicionais e grandes blocos carnavalescos da Região Metropolitana.
Durante as prévias, os desfiles acontecem a partir das 17h nas sextas-feiras e das 15h aos sábados e domingos, com a participação de mais de 20 agremiações por dia. No período oficial do Carnaval, os cortejos ocorrem das 15h às 20h. Maracatus, bois, afoxés, clubes de frevo, caboclinhos e outras expressões da cultura popular ocupam as ruas do Recife Antigo.
A abertura, no sábado (24), contará com a participação do Galo da Madrugada, que se junta ao cortejo na Praça do Arsenal. No domingo (25), é a vez do bloco Eu Acho é Pouco animar as prévias. Nas semanas seguintes, também estão confirmadas apresentações de agremiações tradicionais como Pitombeira dos Quatro Cantos, Sambadeiras, Ceroula, Cariri Olindense e o Homem da Meia-Noite.
Nas prévias, a concentração ocorre no Cais da Alfândega, com percurso pelas ruas Madre de Deus, Moeda, Rio Branco e Bom Jesus, até a Praça do Arsenal. Durante o Carnaval, o trajeto será ajustado, com encerramento na Avenida Rio Branco. As agremiações desfilam em sequência, com intervalos de 15 a 20 minutos entre cada grupo.
Confira a programação:
Sábado (24)
15h às 20h - Maracatu Piaba de Ouro
Boi Mimoso da Bomba do Hemetério
Caboclinhos 7 Flexas
Cia de Dança no Ritmo do Compasso
Orquestra Itinerante Meu Frevo
Maracatu Nação Estrela Brilhante do Recife
Clarins de Ouro de Pernambuco
Boi Mandingueiro
Boi D’Loucos
Boi Malalá
Boi Mirim de Água Fria
Acorda Recife Orquestra de Frevo
Passistas Zenaide Bezerra
Cia de Dança Recifrevo
Orquestra do Maestro Rildo
Afoxé Ylê Xambá
Maracatu Estrela de Ouro de Aliança
Maracatu Nação Baque Forte
Clube de Bonecos Bochechudos de Areias
Bloco de Samba A Turma do Tradição
Maracatu Leão Teimoso
Yamin Balé Gilê
Maracatu Carnavalesco Misto Leão Coroado
Bonecos Gigantes de Pernambuco
Tribo de Caboclinho Tupi
Maracatu Leão Misterioso de Tracunhaém
19h - Galo da Madrugada
Domingo (25)
15h às 20h - Maracatu Carnavalesco Almirante do Forte
Bloco Afro Obá Nyje
Bloco Afro Lamento Negro
Grupo Deusas do Ébano
Boi Chifre de Ouro
Orquestra de Frevo Rebuliço
Cia de Dança Tradição
Nordeste Cia de Dança
Expresso do Frevo Orquestra de Frevo
Boi de Carnaval - Boi Pintado
Boi Calemba Pernambuco
Maracatu Feminino de Baque Solto Coração Nazareno
Maracatu de Baque Solto Leão da Fortaleza
Bloco de Samba A Turma do Saberé
Boi Mirim de Água Fria
Maracatu de Baque Solto Galo Dourado
Grêmio Recreativo Cultural Gigante do Samba
Tribo Indígena Carijós
Maracatu Infantil Nação Estrelar
Afoxé Omô Nilê Ogunjá
17h - Eu Acho é Pouco