Cortejos integram prévias do carnaval do Recife neste fim de semana

Estão previstas mais de 20 agremiações por dia durante prévias deste final de semana

Eu Acho é Pouco (Crédito: Aurélio Velho/Eu Acho é Pouco)

Os cortejos da cultura popular integram as prévias do carnaval do Recife a partir deste sábado (24), no Recife Antigo. A programação integra o Circuito Leda Alves de Cultura Popular, que estreia antes do Carnaval e segue até a terça-feira de folia, reunindo agremiações tradicionais e grandes blocos carnavalescos da Região Metropolitana.

Durante as prévias, os desfiles acontecem a partir das 17h nas sextas-feiras e das 15h aos sábados e domingos, com a participação de mais de 20 agremiações por dia. No período oficial do Carnaval, os cortejos ocorrem das 15h às 20h. Maracatus, bois, afoxés, clubes de frevo, caboclinhos e outras expressões da cultura popular ocupam as ruas do Recife Antigo.

A abertura, no sábado (24), contará com a participação do Galo da Madrugada, que se junta ao cortejo na Praça do Arsenal. No domingo (25), é a vez do bloco Eu Acho é Pouco animar as prévias. Nas semanas seguintes, também estão confirmadas apresentações de agremiações tradicionais como Pitombeira dos Quatro Cantos, Sambadeiras, Ceroula, Cariri Olindense e o Homem da Meia-Noite.

Nas prévias, a concentração ocorre no Cais da Alfândega, com percurso pelas ruas Madre de Deus, Moeda, Rio Branco e Bom Jesus, até a Praça do Arsenal. Durante o Carnaval, o trajeto será ajustado, com encerramento na Avenida Rio Branco. As agremiações desfilam em sequência, com intervalos de 15 a 20 minutos entre cada grupo.

Além dos cortejos, as agremiações da cultura popular também participam de outras ações do carnaval do Recife, como o Concurso de Agremiações, apresentações em polos descentralizados, no QG do Frevo, e nos palcos do Marco Zero e da Praça do Arsenal. Em 2026, o Pátio de Santa Cruz terá programação ampliada, com mais dias dedicados às manifestações tradicionais.

Confira a programação:

Sábado (24)



15h às 20h - Maracatu Piaba de Ouro

Boi Mimoso da Bomba do Hemetério

Caboclinhos 7 Flexas

Cia de Dança no Ritmo do Compasso

Orquestra Itinerante Meu Frevo

Maracatu Nação Estrela Brilhante do Recife

Clarins de Ouro de Pernambuco

Boi Mandingueiro

Boi D’Loucos

Boi Malalá

Boi Mirim de Água Fria

Acorda Recife Orquestra de Frevo

Passistas Zenaide Bezerra

Cia de Dança Recifrevo

Orquestra do Maestro Rildo

Afoxé Ylê Xambá

Maracatu Estrela de Ouro de Aliança

Maracatu Nação Baque Forte

Clube de Bonecos Bochechudos de Areias

Bloco de Samba A Turma do Tradição

Maracatu Leão Teimoso

Yamin Balé Gilê

Maracatu Carnavalesco Misto Leão Coroado

Bonecos Gigantes de Pernambuco

Tribo de Caboclinho Tupi

Maracatu Leão Misterioso de Tracunhaém

19h - Galo da Madrugada

Domingo (25)

15h às 20h - Maracatu Carnavalesco Almirante do Forte

Bloco Afro Obá Nyje

Bloco Afro Lamento Negro

Grupo Deusas do Ébano

Boi Chifre de Ouro

Orquestra de Frevo Rebuliço

Cia de Dança Tradição

Nordeste Cia de Dança

Expresso do Frevo Orquestra de Frevo

Boi de Carnaval - Boi Pintado

Boi Calemba Pernambuco

Maracatu Feminino de Baque Solto Coração Nazareno

Maracatu de Baque Solto Leão da Fortaleza

Bloco de Samba A Turma do Saberé

Boi Mirim de Água Fria

Maracatu de Baque Solto Galo Dourado

Grêmio Recreativo Cultural Gigante do Samba

Tribo Indígena Carijós

Maracatu Infantil Nação Estrelar

Afoxé Omô Nilê Ogunjá

17h - Eu Acho é Pouco