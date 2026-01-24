Alceu Valença abre o Carnaval 2026 de Olinda no dia 12 de fevereiro
Mais uma vez, o maluco beleza vai dar início à folia na Marim dos Caetés
Publicado: 24/01/2026 às 13:57
Alceu Valença (Foto: Kaio Cads/Divulgação)
A Prefeitura de Olinda anunciou neste sábado (24) que o cantor Alceu Valença será, novamente, a grande atração da abertura oficial do carnaval da cidade, no dia 12 de fevereiro.
O artista vai se apresentar no palco principal, montando na Praça do Carmo.
No show, alguns sucessos com certeza não vão faltar, como “Anunciação”, “Bicho Maluco Beleza”, “Moça Bonita” e muito mais.
Para apresentação, Alceu iniciou os “aquecimentos” na última quarta-feira (21), com ensaio do Bloco Bicho Maluco Beleza.