Alceu Valença abre o Carnaval 2026 de Olinda no dia 12 de fevereiro

Mais uma vez, o maluco beleza vai dar início à folia na Marim dos Caetés

Diario de Pernambuco

Publicado: 24/01/2026 às 13:57

Alceu Valença/Foto: Kaio Cads/Divulgação

A Prefeitura de Olinda anunciou neste sábado (24) que o cantor Alceu Valença será, novamente, a grande atração da abertura oficial do carnaval da cidade, no dia 12 de fevereiro.

O artista vai se apresentar no palco principal, montando na Praça do Carmo.

No show, alguns sucessos com certeza não vão faltar, como “Anunciação”, “Bicho Maluco Beleza”, “Moça Bonita” e muito mais.

Para apresentação, Alceu iniciou os “aquecimentos” na última quarta-feira (21), com ensaio do Bloco Bicho Maluco Beleza.

