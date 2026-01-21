MPPE investiga denúncia de assédio sexual contra alunas de escola estadual no Recife

Encaminhada às Promotorias de Justiça de Educação da Capital, a denúncia narra situações de assédio sexual a alunas; comportamento agressivo e descaso nas aulas praticados por um professor da EREM Luiz Delgado, localizada na área central do Recife

Os casos investigados teriam acontecido na EREM Luiz Delgado, no bairro da Boa Vista, na área central do Recife. (Foto: Reprodução / Google Street View)

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) está investigando, por meio de um procedimento administrativo de acompanhamento de instituições, uma denúncia anônima de assédio sexual contra alunas, praticado por um professor da Escola de Referência no Ensino Médio (EREM) Luiz Delgado, no bairro da Boa Vista, na área central do Recife.

Além dos possíveis casos de assédio sexual, a denúncia, feita através da Ouvidoria do MPPE em dezembro do ano passado, também narra situações de comportamento agressivo, além de descaso ou falta de zelo com as aulas.

Segundo o MPPE, que encaminhou a denúncia às Promotorias de Justiça de Educação da Capital, acompanhar a atuação da Secretaria Estadual de Educação (SEE), no caso em questão, contribui para uma melhor resposta para a comunidade escolar em questão, no que diz respeito às pautas pedagógicas envolvidas

O MPPE determinou um prazo de acompanhamento da investigação, que está sob responsabilidade do promotor Salomão Abdo Aziz Ismail Filho, até o dia 2 de março.

Após esse prazo, a SEE receberá uma notificação no qual exigirá pronunciamento sobre o andamento ou conclusão da sindicância em questão.

Segundo o MPPE, em publicação no Diário Oficial do órgão, a SEE-PE abriu uma sindicância administrativa para investigar o caso, que se encontrava em fase de instrução até semana passada.

A reportagem do Diario de Pernambuco entrou em contato com a SEE para saber atualizações sobre as investigações, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

