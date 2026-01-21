Alerta para banho de mar: 9 trechos de praias do estado estão em condições "impróprias"; veja

O mais recente relatório de balneabilidade feito pela CPRH tem duas praias "impróprias" a mais do que o levantamento anterior. Os dados valem até quinta (22)

Recife, PE, 21/11/2025 - PLACAS NAS ORLAS DE PERNAMBUCO - Imagens das placas de alertas nas praias de Boa Viagem e Piedade. ( Rafael Vieira)

Pernambucanos e turistas que estiverem pensando em curtir as praias do litoral do estado nos próximos dias devem ficar atentos.

O mais recente relatório de belneabilidade elaborado pela Agência Pernambucana de Meio Ambiente (CPRH) aponta que nove áreas de litoral do estado estão impróprias para o banho de mar.

São dois trechos do litoral sem condições ideias de banho a mais em relação ao relatório anterior.

Ao todo, 18 locais estão condições consideradas próprias.

Coletados no dia 12 de janeiro, os dados velem até a quinta (22).



Entre as praias que não oferecem boas condições para o lazer na água estão:



Praia de Jaguaribe, em frente à Rua Santina de Barros, em Itamaracá;

Praia do Janga, em frente à Rua Cláudio S. Bastos Nº 190 (Cond. Roberto Barbosa), em Paulista;

Praia do Janga em frente à Rua Betânia, em Paulista

Praia de Rio Doce, em frente à Rua Paulo N. Queiroz, próximo à foz do Rio Doce, em Olinda;

Praia do Carmo, em frente à Praça João Pessoa, por trás dos Correios. Em Olinda;

Praia dos Milagres, em frente à Praça dos Milagres, em Olinda;

Praia do Pina, em frente à Rua Com. Morais com Eng. Antônio de Góes (Cassino Americano), no Recife;Praia de Suape, praia de Suape, no Cabo de Santo Agostinho;

Praia de Gaibu na frente do Centro de Turismo, no Cabo de Santo Agostinho



Praias próprias para o banho

Praia de Pilar, em frente à Igreja do Pilar. Itamaracá

Praia do Forte, em frente ao Forte Orange. Itamaracá

Praia do Capitão ( Mangue Seco), acesso pela PE-014 Igarassu

Praia de Maria Farinha, em frente ao Cabanga Iate Clube. Paulista

Praia de Bairro Novo, na frente do Quartel da PE, em Olinda

Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem Nº 2840 – Posto 8 (Padaria Boa Viagem). Recife

Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem Nº 6958 – Posto 15. Recife

Praia de Piedade, em frente à Avenida Beira Mar Nº 606 (Hospital da Aeronáutica) Jaboatão dos Guararapes

Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo Nº 5422 (Conj. Residencial Candeias II). Jaboatão dos Guararapes•Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo Nº 6476 – Restaurante Candelária. Jaboatão dos Guararapes

Praia de Barra de Jangada, em frente ao Nº 10800 (antiga Marina dos Mares). Jaboatão dos Guararapes

Praia de Enseada dos Corais, em frente ao Canal do Boto Cabo de Sto Agostinho

Praia de Porto de Galinhas, em frente à R. Esperança, Escola Manuel L. C. Uchoa. Ipojuca

Praia de Ponta de Serrambi, no Pontal – Quadra 01-01, Lote 01-01. Ipojuca

Praia dos Carneiros, em frente ao Condomínio Pontal dos Carneiros. Tamandaré

Praia de Tamandaré, em frente ao Hotel Marinas de Tamandaré. Tamandaré

Praia de Tamandaré, em frente à Rua Nilo Gouveia Filho, em frente à estátua. Tamandaré

Praia de São José da C. Grande, em frente a R. da Matriz esquina c/ R. João Francisco Melo. São José da C. Grande



Amostragem

A amostragem é feita semanalmente e a análise leva em conta a Resolução Conama Nº 274/00, que define padrões de qualidade da água destinada à balneabilidade. O critério de enquadramento baseia-se nas concentrações de bactérias do tipo enterococo em um conjunto de amostras de cinco semanas consecutivas ou em cinco amostragens com intervalo mínimo de 24 horas entre elas.

De acordo com a CPRH, águas salinas destinadas à recreação de contato primário podem ser classificadas nas categoria própria quando 80% ou mais das amostras obtidas apresentar no máximo 100 enterococos por 100mL de amostra. Se as águas não atenderem a esses critérios ou apresentarem mais de 400 enterococos na última amostragem, são consideradas impróprias para banho.

Recomendações

A CPRH recomenda que a população evite o banho na semana em que as praias forem consideradas impróprias. O contato com o mar também é desaconselhado em locais onde houver incidência relativamente elevada ou anormal de doenças por veiculação hídrica; recebimento regular intermitente ou esporádico de esgotos por intermédio de valas, corpos de água ou canalizações, inclusive galerias de águas pluviais; presença de resíduos ou despejos, sólidos ou líquidos, inclusive óleos, graxas e outras substâncias capazes de oferecer riscos à saúde ou tornar desagradável a recreação; floração de algas ou outros organismos, até que comprove que não oferecem risco à saúde.