Câmeras registram momento em que caminhão de mudança desce ladeira e atropela criança em Paulista
Trágico acidente aconteceu na noite desta terça-feira (20), em Paulista, e matou uma criança de quatro anos
Publicado: 21/01/2026 às 09:55
Acidente que matou uma criança aconteceu na terça à noite (REPRODUÇÃO/VÍDEO)
O acidente que matou uma criança de quatro anos, na noite desta terça-feira (20), em Paulista, no Grande Recife, foi registrado por câmeras de segurança instaladas na rua.
As imagens mostram o momento em que o caminhão, que fazia a mudança da família da vítima, perde o freio de mão.
Ele desce a ladeira, bate e arrasta um Ônix, que estava estacionado em frente a uma residência, atingindo a criança.
Em meio à tragédia, gritos de desespero são ouvidos.