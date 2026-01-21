° / °
Vida Urbana
ATROPELAMENTO

Câmeras registram momento em que caminhão de mudança desce ladeira e atropela criança em Paulista

Trágico acidente aconteceu na noite desta terça-feira (20), em Paulista, e matou uma criança de quatro anos

Diario de Pernambuco

Publicado: 21/01/2026 às 09:55

Acidente que matou uma criança aconteceu na terça à noite/REPRODUÇÃO/VÍDEO

Acidente que matou uma criança aconteceu na terça à noite (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

O acidente que matou uma criança de quatro anos, na noite desta terça-feira (20), em Paulista, no Grande Recife, foi registrado por câmeras de segurança instaladas na rua.

As imagens mostram o momento em que o caminhão, que fazia a mudança da família da vítima, perde o freio de mão.

Ele desce a ladeira, bate e arrasta um Ônix, que estava estacionado em frente a uma residência, atingindo a criança.

Em meio à tragédia, gritos de desespero são ouvidos.

