Carnaval 2026: caboclinhos e tribos de índios se reúnem na quinta (22), no Centro do Recife
Evento integra a programação de prévias de Carnaval 2026 promovidas pela prefeitura e reúne 21 grupos da Região Metropolitana a partir das 17h, no Pátio de São Pedro
Publicado: 21/01/2026 às 10:20
No Polo Várzea, na Região Noroeste, o destaque é o Encontro de Caboclinhos e Índios, que mesclam referências religiosas africanas e indígenas (Bruno Campos - Acervo PCR)
Grupos de caboclinhos e tribos de índios se reúnem, na quinta (22), no Pátio de São Pedro, no Centro do Recife, a partir das 17h.
O Encontro de Baques de Caboclinhos e Índios será promovido pela Prefeitura do Recife como parte da programação oficial das prévias carnavalescas de 2026. A iniciativa reúne 21 grupos da Região Metropolitana do Recife.
Cada grupo terá 15 minutos de apresentação, proporcionando ao público um panorama diverso da força e da beleza dessas tradições.
Agremiações confirmadas no Encontro de Baques de Caboclinhos e Índios 2026:
Agremiação Carnavalesca Tribo Uirapuru
Clube Carnavalesco Mixto Caboclinhos Taperaguazes
Índios Tabajaras
Tribo De Índio Tupinambá
Tribo Triboge
Canindé do Recife
Tribo Indígena Tapirapé
Tribo Caboclinho Orubá
Caboclinho Índio Tupi Guarani
Tribo De Caboclinho Tupi
Caboclinho Os Carijós De Goiana
Caboclinho Potiguares De Goiana
O Caboclinho Kapinawá
Tribo Guaianas
Tribo Indígena Paranaguases
A Tribo Taquaraci
Caboclinhos 7 Flexas
Tribo De Índios Tupiniquins
O Caboclinho Tupinambá
Clube Carnavalesco Tribo Indígena Tupã
Tribo Arapahos