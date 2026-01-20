Número de baleados dentro de residências cresce 31% no Grande Recife em dezembro, diz Fogo Cruzado

A Polícia Civil de Pernambuco informou que informou que após a perícia, o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) e que um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. (Foto: Romulo Chico/DP)

No último mês de dezembro, 21 pessoas foram baleadas dentro de residências na Região Metropolitana do Recife (RMR), segundo relatório mensal do Instituto Fogo Cruzado. O número configura um aumento de 31% em comparação ao mesmo período de 2024, quando 16 pessoas foram baleadas nesses espaços.

O dado representa uma média de cinco pessoas baleadas dentro de casa por semana. Dessas 21, 16 morreram e cinco ficaram feridas.

O relatório também registrou aumento de pessoas baleadas dentro de barbearias, saltando de duas vítimas em dezembro de 2024 para sete em dezembro de 2025.

Adolescentes

Somente em dezembro, 13 adolescentes, com idade entre 12 e 17 anos, foram baleados na RMR, resultando em nove mortos e quatro feridos. O número de vítimas é 62,5% maior que o registrado em dezembro de 2024, que teve oito menores baleados.

Total

Ao todo, o instituto computou 138 tiroteios/disparos de arma de fogo na RMR no mês anterior, o que representa um crescimento de 4% na comparação com o respectivo mês em 2024, quando 133 tiroteios ocorreram.

Em 97% dos casos, houve vítimas. Foram 162 pessoas baleadas, das quais 112 morreram e 50 ficaram feridas. A quantidade de mortos significa uma queda de 7%, enquanto a de feridos, aumento de 79%, em comparação com dezembro de 2024, com 120 mortos e 28 feridos.

Municípios

Entre os municípios mapeados pelo Instituto Fogo Cruzado, os mais afetados pela violência armada foram:

Recife: 59 tiroteios, 43 mortos e 29 feridos



Jaboatão dos Guararapes: 17 tiroteios, 16 mortos e 8 feridos



Paulista: 11 tiroteios, 9 mortos e 3 feridos



Olinda: 11 tiroteios, 9 mortos e 2 feridos



Cabo de Santo Agostinho: 11 tiroteios, 8 mortos e 2 feridos



Entre os bairros, os mais afetados pela violência armada foram: