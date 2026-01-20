Mulher é morta a facadas pelo ex-companheiro e filha fica ferida, em Sanharó, no Agreste

O ataque à mulher e sua filha aconteceu dentro da casa da vítima na noite desta segunda-feira (19), no Sítio Barriguda, em Sanharó, no Agreste de Pernambuco

Delegacia de Belo Jardim registrou o crime (Foto: Arquivo)

Uma mulher de 51 anos foi morta a facadas dentro da própria residência na noite desta segunda-feira (19), no Sítio Barriguda, no município de Sanharó, no Agreste de Pernambuco. A filha da vítima, uma adolescente de 17 anos, ficou ferida. O ex-companheiro da mulher é apontado como autor do crime.

Segundo a polícia, a vítima foi identificada como Rosane. Ela foi atacada com golpes de faca pelo ex-companheiro, Ronaldo. No momento da agressão, a filha estava no imóvel e também foi atingida.

A adolescente foi socorrida para uma unidade de saúde da região, passou por procedimento cirúrgico e permanece em estado estável.

Após o crime, o suspeito fugiu e até o momento não foi localizado.

A Polícia Militar realizou o isolamento da área para os trabalhos do Instituto de Criminalística (IC). O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

A Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso de “feminicídio consumado e tentativa de feminicídio” está sendo investigado pela 15ª Delegacia Seccional de Belo Jardim. “Um inquérito policial foi instaurado e outras informações poderão ser repassadas após a completa elucidação dos fatos”, destacou a corporação.

