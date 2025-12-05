Casal é morto a tiros dentro de casa em Moreno, na Região Metropolitana do Recife

O caso aconteceu na noite desta quinta (4), na Rua Nova Descoberta, no bairro de Santo Antônio, em Moreno, na Região Metropolitana do Recife

Fachada do IML (Nivaldo Fran)

Um casal foi morto a tiros no final da noite desta quinta-feira (4), dentro da própria residência na Rua Nova Descoberta, no bairro de Santo Antônio, em Moreno, na Região Metropolitana do Recife. As vítimas foram identificadas como Tiago Souza de Araújo, de 40 anos, e Janaína Manoel de Santana, de 50 anos.



Segundo informações repassadas por testemunhas, três homens armados chegaram ao local em um carro, desceram do veículo, invadiram a casa e efetuaram os disparos.



De acordo com a Polícia Militar, o corpo de Tiago foi encontrado no quarto, enquanto o de Janaína estava na sala da residência.

A área foi isolada para a realização da perícia pelo Instituto de Criminalística (IC). Após os procedimentos iniciais, os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.



Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a investigação está a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). “As diligências seguem até o esclarecimento do caso”, afirmou a corporação.

