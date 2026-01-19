"Pode ser que aconteça", diz secretário após violência em prévias no Grande Recife

Alessandro Carvalho comentou os casos de violência durante prévias de carnaval nesse domingo (18), em Olinda e no Recife

O secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho, comentou os casos de violência durante prévias de carnaval nesse domingo (18), em Olinda e no Recife. Segundo ele, como os eventos reúnem muitas pessoas, "em determinados momentos, pode ser que aconteça algum tipo de ocorrência".

"É uma festa que reúne muitas pessoas. Então, em determinados momentos, pode ser que aconteça algum tipo de ocorrência. Nós trabalhamos para prevenir, ou em ocorrendo, para que a gente dê uma resposta o mais rápido possível", afirmou o secretário.

Em Olinda, um folião foi baleado logo após o final do cortejo da troça John Travolta. De acordo com a Polícia Militar, a vítima recebeu socorro imediato de uma equipe policial e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da PE-15 para receber atendimento médico. Não há informações sobre o estado de saúde do folião.