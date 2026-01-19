Carnaval 2026: mais de 10 eventos são realizados no Recife até domingo (25)

Segundo a prefeitura, serão mais de dez eventos da prévia do Carnaval 2026 vão animar a cidade em diversos bairros, além da área central da cidade, como Pátio de São Pedro e Bairro do Recife.

Elba Ramalho é uma das atrações da festa. Foto: Marcelo Lyra/Divulgação ()

A partir de terças (20), o Recife entra de vez nas prévias do Carnaval 2026.

Segundo a prefeitura, serão mais de dez eventos vão animar a cidade em diversos bairros, além da área central da cidade, como Pátio de São Pedro e Bairro do Recife.

Confira:



Terça (20) - 18h - Ensaio Tumaraca - Córrego do Jenipapo - Nação Tupinambá

O Ensaio aberto aconteceu na Rua Erundina de Negreiros, em frente à loja TMAV, no largo da oficina de Pai Véio.

Este será o primeiro ensaio aberto do Tumaraca, espetáculo que acontece na quinta de Carnaval, abertura da folia, e reúne 13 nações do Maracatu de Baque Virado. Na terça, o grupo Voz Nagô se reunirá aos membros da Nação Tupinambá para ensaiar o repertório do espetáculo deste ano, que também reverencia Naná Vasconcelos, o criador do evento.



Quarta (21) - 18h - Ensaio Tumaraca - Linha do Tiro - Nação Sol Brilhante do Recife

A Nação Sol Brilhante vai receber o conjunto vocal Voz Nagô para realizar os ajustes para a festa. O ensaio aconteceu no Terminal da linha de ônibus Linha do Tiro, ao lado do Campo do Café.



Quinta (22) – 18h – Ensaio Tumaraca – UR-4 – Ibura – Nação Leão da Campina



Os brincantes do Maracatu Nação Leão da Campina receberão convidados na rua Empresário Ricardo Brennand, 45.



Quinta (22) – 18h – Encontro de Baques de Caboclinhos e Índios – Pátio de São Pedro

O Encontro de Baques de Caboclinhos e Índios do Recife celebra uma tradição ancestral, que reúne grupos tradicionais em uma expressão vibrante de memória, resistência e cultura popular, valorizando as manifestações afro-indígenas e fortalecendo as narrativas históricas que compõem a identidade do Carnaval recifense.



Sexta (23( e sábado (24) - 17h - Circuito dos Blocos e da Cultura Popular - Cais da Alfândega

O Circuito de Blocos e da Cultura Popular celebra a diversidade das tradições que formam a identidade cultural do Recife, reunindo grupos, mestres e brincantes em um festival coletivo marcado por música, dança, núcleos e símbolos da cultura popular.



A ação transforma o espaço público em palco de encontro e celebração, valorizando saberes ancestrais e reafirmando o Carnaval como expressão viva da memória, das vocações, das lutas e alegrias do povo recifense. Este ano, o circuito ganha atrações especiais aos sábados e domingos, com agremiações que arrastam multidões como o Galo da Madrugada. O percurso sairá do Cais da Alfândega e percorrerá várias ruas do bairro do Recife, desembarcando na Praça do Arsenal. No total, mais de 10 agremiações são apresentadas na sexta e mais de 20 no sábado (24)



Sexta (23) – 18h – Casa Bloco – Acerto de Marcha – Elba Ramalho – Praça do Arsenal

O tradicional Acerto de Marcha é um momento importante de preparação para o Carnaval do Recife, reunindo públicos, saudades, alegrias e agremiações de blocos líricos (mais conhecidos como Blocos de Pau e Corda), em um exercício rítmico e celebrativo, que ajuda a cidade inteira a entrar no ritmo do Carnaval, saudando a nostalgia dos antigos Carnavais.

O acerto aconteceu na Casa Bloco, que é o Palco do Arsenal. A apoteose da noite fica por conta do show de Elba Ramalho



Sexta (23) 18h - Ensaio Conjunto - Tumaraca - Pátio de São Pedro

O Pátio de São Pedro receberá as nações Tupinambá, Sol Brilhante do Recife e Leão da Campina para o primeiro dos ensaios coletivos do Tumaraca

Sexta (23) e sábado (24) – Casa Bloco – Praça do Arsenal – 20h

A novidade desembarca do Rio de Janeiro, onde acontece no Jockey Club, diretamente na Praça do Arsenal, para comemorar as prévias recifenses. A Casa preza pela multiplicidade de manifestações e pela diversidade de grupos e ritmos que fazem parte do Carnaval brasileiro. No local, grandes encontros estão prometidos entre agremiações e atrações fluminenses e pernambucanas, promovendo uma folia de confraternização entre brincantes daqui e dacolá no palco do Arsenal. Na sexta, Elba Ramalho sobre o palco e, no sábado, a apoteose fica por conta do encontro entre o Galo da Madrugada e o Cordão da Bola Preta



Sábado (24) - 17h - Circuito de Blocos e da Cultura Popular - Cais da Alfândega



Mais de 20 blocos e agremiações irão promover a alegria de turistas e munícipes pelas ruas do Bairro do Recife



Sábado (24) - 17h - Tumaraca - Nação Estrela Dalva - Joana Bezerra

O ensaio aberto acontecerá na rua Pinheiro, 02, em frente ao Compaz Dom Hélder Câmara



Domingo (25) - 16h - Circuito de Blocos e da Cultura Popular - Cais da Alfândega



Evoluções de cultura popular e blocos irão animar as ruas do Bairro do Recife



Domingo (25) – 17h – Concurso de Porta Estandarte – Pátio de São Pedro



O Concurso de Porta-Estandarte do Recife celebra a habilidade, postura e expressividade dos participantes que conduzem com graça e precisão os estandartes representativos das agremiações, exaltando a diversidade de manifestações e tradições que se encontram para formar o Carnaval recifense. A competição destaca o valor simbólico da função essencial para a apresentação das escolas, blocos e brinquedos, abrindo-se para a emoção e o encantamento na passarela da folia.



Domingo (25) – 16h – Acerto de Marcha – Praça do Arsenal

Blocos líricos irão saudar a nostalgia dos antigos Carnavais no coração do Bairro do Recife