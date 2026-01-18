Inscrições para o Sisu começam nesta segunda (19)pela internet

Em Pernambuco, são quase 16 mil vagas em universidades federais e estaduais, além de institutos técnicos do estado. Prazo termina no próximo dia 23

As inscrições para o Sisu 2026 estarão abertas de 19 a 23 de janeiro (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 começam hoje para todo o país. Em Pernambuco, ao todo, são oferecidas 15,9 mil vagas na seleção. Deste total, 14.397 serão disponibilizadas em universidades federais, 1.503 em institutos federais do estado e 1.900 em universidades estaduais.

A seleção é realizada com base nas notas dos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), divulgadas na última sexta-feira.

A inscrição no Sisu é gratuita e acontece até o dia 23 de janeiro, exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. É possível se inscrever em até duas opções de curso.

Em todo o país o sistema reúne mais de 274 mil vagas em cursos de graduação ofertados por instituições federais, estaduais e municipais de educação superior.

Para facilitar o acesso às informações sobre as vagas e ajudar os estudantes a se prepararem para as inscrições no programa, o Ministério da Educação (MEC) disponibiliza o site de consulta de vagas do Sisu, onde qualquer pessoa pode verificar, de forma antecipada, as ofertas disponíveis nesta edição.

A plataforma permite filtrar cursos, instituições, estados e municípios, além de apresentar detalhes importantes sobre modalidades de concorrência, ações afirmativas e políticas de assistência estudantil. Segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom), mensagens começaram a ser enviadas via Caixa Postal e WhatsApp com orientações sobre resultado do Enem 2025, marcando o lançamento do Chat Gov.br, ferramenta que também ajudará os estudantes no processo de inscrição no Sisu.

Os estudantes poderão tentar, ainda via plataforma, obter as bolsas de estudo oferecidas pelo Programa Universidade para Todos (Prouni), cujas inscrições serão entre os dias 26 e 29 de janeiro. Também será possível acessar o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).