Sisu 2026: Pernambuco tem 15,9 mil vagas; veja oportunidades

As inscrições para o Sisu 2026 serão abertas entre os dias 19 e 23 de janeiro e deverão ser realizadas, exclusivamente, pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior

Provas do Enem 2025 (Angelo Miguel/MEC)

Pernambuco tem, ao todo, 15,9 mil vagas na seleção do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026. Deste total, 14.397 serão disponibilizadas em universidades federais, 1.503 em institutos federais do estado e 1.900 em universidades estaduais. No total, o Ministério da Educação (MEC) disponibilizou mais de 274 mil vagas em todo o Brasil.

As inscrições para o Sisu 2026 serão abertas entre os dias 19 e 23 de janeiro e deverão ser realizadas, exclusivamente, pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O candidato poderá se inscrever em até duas opções de curso.



Assim como em 2025, esta edição do Sisu terá apenas uma etapa de inscrição para as vagas oferecidas pelas instituições participantes.

Dessa forma, os inscritos concorrerão, em um único processo seletivo, às vagas disponibilizadas para todo o ano letivo.

O resultado da única chamada regular será divulgado no dia 29 de janeiro de 2026. Todos os estudantes selecionados dentro das vagas disponíveis, tanto na chamada regular quanto por meio da lista de espera, deverão realizar matrícula na instituição no período indicado no edital.

A edição é considerada a maior da história do programa, com a participação de 136 instituições de ensino superior e a oferta de 7,3 mil cursos disponíveis em 587 municípios, ampliando o acesso à educação superior pública e de qualidade.



Entre as 1.027 vagas oferecidas pelo Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IFSertãoPE), os cursos com mais oportunidades são os de engenharia civil, física e química. Já o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) oferecerá 476 vagas. Engenharia elétrica e civil são alguns dos cursos com o maior número de oportunidades.



Universidades

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) é uma instituição que oferece o maior número de vagas no estado, com 7.477 oportunidades. Entre os cursos com mais vagas oferecidas na universidade estão direito e medicina.



Com 3.500 vagas, a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) é a segunda do estado com maior oferta nesta edição do Sisu, com ciências biológicas e matemática entre os cursos com maior número de vagas oferecidas.

Na terceira posição, a Universidade de Pernambuco (UPE) está oferecendo 1.900 vagas. Os cursos com mais oportunidades são educação física (área básica de ingresso) e medicina.

Já a Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) ocupa a quarta posição, com 800 vagas ofertadas, sendo administração o curso com mais vagas. A Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (UFAPE) traz 720 vagas, tais como ciência da computação, letras – português e inglês, administração e ciências contábeis.



Licenciaturas

No total, os candidatos de Pernambuco poderão concorrer a 4.290 vagas em cursos presenciais de licenciaturas para receber bolsas do Pé-de-Meia Licenciaturas. O programa oferece um incentivo financeiro de R$ 1.050, sendo R$ 700 com saque imediato e R$ 350 como poupança, com saque após o ingresso como professor em uma rede pública de ensino.

Para participar, o estudante precisa ter resultados nota média igual ou superior a 650 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ser aprovado, se matricular no curso e se inscrever, posteriormente, no Pé-de-Meia Licenciaturas.



No Brasil



Em todo o Brasil, a universidade com o maior número de vagas ofertadas é a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com 9.120 vagas. Em seguida está a Universidade Federal Fluminense (UFF), com 8.931; a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 8.005; e a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com 7.477 vagas.



Entre os cursos, pedagogia é o que conta com o maior número de oferta de vagas, com 10.145 em todo o país. Em seguida estão administração (9.462), matemática (9.332) e ciências biológicas (8.972).



O sistema



O Sistema de Seleção Unificada foi instituído pela Portaria Normativa nº 2, de 26 de janeiro de 2010, e atualmente está regulamentado pela Portaria Normativa nº 21, de 5 de novembro de 2012. O Sisu reúne as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior do Brasil que aderiram ao processo seletivo vigente. A maioria das instituições participantes é da rede federal de ensino, com destaque para universidades e institutos federais.

