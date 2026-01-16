Pernambucano alcança a maior nota de Ciências da Natureza do Enem

Ricardo Belém, de 19 anos, pretende cursar Medicina (Foto: Divulgação)

Um aluno do Recife alcançou a maior nota do Brasil em Ciências da Natureza no último Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O resultado foi divulgado na madrugada desta sexta-feira (16) no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Ricardo Belém, de 19 anos, pretende cursar Medicina.

O jovem acertou todas as 45 questões da prova, que abrange as disciplinas Biologia, Química e Física. A prova é aplicada no segundo dia do exame, junto com Matemática, totalizando 90 questões nessa etapa. Esta é a terceira vez que o estudante realiza o Enem e disse que aguardava pelo bom resultado, uma vez quie verificou o gabarito oficial do exame.

“Sempre fica aquele medo: ‘Será que eu deixei passar alguma coisa despercebida quando corrigi?’. Então, por um lado, eu estava esperando, mas quando você vê na sua frente a nota, vem aquela sensação de que realmente aconteceu. Não dá pra definir em uma palavra. Eu fiquei em choque, pensando: ‘Isso não tá acontecendo, a ficha não cai’. Mas, por outro lado, por um instante você tem que parar e sentir: deu certo. E essa sensação é indescritível”, afirma Ricardo, que estudou no Colégio Núcleo e realizou um curso preparatório com foco em Ciências da Natureza.

Agora, o jovem pretende disputar uma vaga na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e disse que cursar Medicina tem a ver com o intuito de cuidar das pessoas. “Desde o colégio até hoje, no meu processo de formação, eu sempre pensei nisso. Eu sempre tive o sentimento que todo médico deve ser um profissional que vai cuidar das pessoas, cuidar da saúde das pessoas, da vida das pessoas. Então, ter esse sentimento de acolhimento e solidariedade com as pessoas é fundamental.”

Apesar de ter alcançado o melhor desempenho na prova de Ciências da Natureza, Ricardo destaca que todas as outras disciplinas são importantes para alcançar uma vaga na universidade.

“Eu acho que a pessoa não deve focar só na base das três áreas de Ciências da Natureza. Claro que isso é importante, mas principalmente focar na área em que tem mais dificuldade, porque isso é o que mais alavanca o desempenho”, orienta.

Nota do Enem 2025

Os candidatos que participaram do Enem 2025 já podem consultar os resultados. As notas foram divulgadas nesta sexta-feira (16). De acordo com o balanço oficial, a edição de 2025 registrou 4,8 milhões de inscritos, com taxa de comparecimento de 72%.

As notas individuais estão disponíveis na Página do Participante, onde é possível acessar a pontuação da redação, que varia de zero a mil, e o desempenho nas quatro áreas de conhecimento avaliadas. No caso dos treineiros, participantes que ainda não concluíram o ensino médio em 2025, o boletim individual será divulgado em até 60 dias após a publicação dos resultados.

Com a divulgação das notas, os participantes poderão disputar vagas em instituições públicas de ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), cujas inscrições ocorrem de 19 a 23 de janeiro. Também será possível concorrer a bolsas pelo Programa Universidade para Todos (Prouni), entre os dias 26 e 29 de janeiro, além de acessar o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Em Pernambuco, dois estudantes alcançaram nota 1.000 na Redação.

