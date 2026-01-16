Enem 2025: resultado é divulgado pelo MEC; veja como acessar

Enem 2025 (Angelo Miguel/MEC e Bruna Araújo/MEC)

Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 foram divulgados nesta sexta-feira (16) pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Ao todo, a edição contou com 4,8 milhões de inscritos, com taxa de presença de 72% nos dois dias de aplicação, conforme balanço oficial.

As notas individuais já podem ser consultadas na Página do Participante. No sistema, os candidatos têm acesso à pontuação da redação — que varia de zero a mil — e aos resultados obtidos em cada uma das quatro áreas do conhecimento avaliadas.

Para os chamados 'treineiros', estudantes que ainda não concluíram o ensino médio em 2025, o boletim de desempenho será disponibilizado em até 60 dias após a divulgação geral.

Programas para ingresso no curso superior

Com as notas do Enem, os participantes poderão disputar vagas em universidades públicas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), cujas inscrições estarão abertas de 19 a 23 de janeiro. Também será possível concorrer a bolsas de estudo pelo Programa Universidade para Todos (Prouni), com inscrições entre 26 e 29 de janeiro, além de solicitar financiamento estudantil pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O processo de inscrição no Sisu dispensa o envio prévio de documentos. No entanto, os candidatos selecionados devem ficar atentos aos prazos e às exigências das instituições de ensino superior, que solicitam a documentação apenas no momento da matrícula.

Certificado de conclusão do ensino médio

Já os participantes que pretendem utilizar o Enem 2025 para certificação de conclusão do ensino médio precisam observar os prazos estabelecidos pelas instituições certificadoras, com solicitação feita por meio do portal do Inep.

Para obter o certificado, é obrigatório ter indicado essa finalidade na inscrição e alcançar, no mínimo, 450 pontos em cada área do conhecimento, além de nota igual ou superior a 500 na redação.