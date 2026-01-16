Candidatos poderão receber resultado do ENEM pela Caixa Postal GOV.BR

Provas do Enem 2025 (Angelo Miguel/MEC)

O Governo do Brasil enviará mensagens personalizadas pela Caixa Postal GOV.BR e pelo WhatsApp para auxiliar milhões de estudantes acerca do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 a partir desta sexta-feira (16). Com essa informação, o estudante poderá se inscrever em programas do Ministério da Educação (MEC), como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), cujas inscrições serão realizadas entre os dias 19 e 23 de janeiro.

As notas individuais estão disponíveis na Página do Participante, onde é possível conferir tanto a nota da redação quanto a pontuação de cada uma das quatro áreas de conhecimento avaliadas. Para os chamados treineiros, aqueles que não concluíram o ensino médio ao fazer a prova do Enem, o boletim individual será publicado em até 60 dias após a divulgação do resultado.

No Sisu, serão ofertadas mais de 274 mil vagas em 7,3 mil cursos de 136 instituições. Os participantes também poderão, com os resultados do exame, tentar uma bolsa de estudo pelo Programa Universidade para Todos (Prouni), cujas inscrições vão de 26 a 29 de janeiro; ou acessar a educação superior com o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Outras edições

A partir do dia 19 de janeiro, o Governo do Brasil também enviará mensagens personalizadas sobre as inscrições do Sisu para participantes de edições anteriores do Enem. Milhões de estudantes que fizeram o exame em 2023, 2024 e 2025 serão convidados a participar da edição deste ano. As mensagens serão enviadas a estudantes de escolas públicas e privadas pelo WhatsApp e Caixa Postal GOV.BR.

Chatbot Gov.br

Nas mensagens enviadas por meio do WhatsApp, além das informações sobre o resultado, os estudantes encontrarão um botão para tirarem dúvidas sobre o próprio Enem e o Sisu. Além disso, também será possível receber orientações em relação ao Prouni e ao Fies.

O Chat GOV.BR é o primeiro chatbot com Inteligência Artificial desenvolvido no âmbito do Núcleo de IA do governo, coordenado pela Secretaria de Governo Digital (SGD) do MGI. No futuro, a ferramenta também será utilizada para esclarecer dúvidas a respeito de diferentes políticas públicas e serviços prestados pelo governo federal.

O que é a Caixa Postal Gov?

A ferramenta é uma caixa postal individual dentro da plataforma, e permite o envio de informações personalizadas do governo para cada pessoa usuária da plataforma, sem o risco de fraudes.

Lançada em fevereiro de 2025, a Caixa Postal GOV.BR já foi utilizada para o envio de mensagens personalizadas sobre vencimento de passaportes, Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), Bolsa Verde, Meu SUS Digital, emissão de Certificados Digitais e Pé-de-Meia. Somente no ano passado, foram enviadas mais de 78 milhões de mensagens. Para acessar a funcionalidade, é preciso ter uma conta prata ou ouro na plataforma do Governo do Brasil.

A funcionalidade está disponível para todos os órgãos da Administração Pública Federal, que podem solicitar à SGD/MGI a integração com a ferramenta. Uma das vantagens é o envio de informações personalizadas do governo para cada pessoa usuária da plataforma, de maneira integrada e centralizada, sem risco de fraudes, produzidas com informações checadas no GOV.BR.