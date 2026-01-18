PRF flagra carro de luxo a 184 km/h na BR-101, em Igarassu
Flagrante ocorreu durante fiscalização no sábado (17), na BR-101. Além da multa de quase R$ 900, condutor terá a carteira suspensa, segundo a PRF
Publicado: 18/01/2026 às 15:22
Carro de luxo trafegou a 184 km/h na BR-101 (Foto: Reprodução/PRF)
Um motorista de um carro de luxo foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) trafegando a 184 km/h em um trecho da BR-101, em Igarassu, no Grande Recife, neste sábado (17). O limite de velocidade do local é de 100 km/h.
A infração foi registrada durante uma fiscalização de rotina com radar móvel, realizada pelos policiais no trecho da rodovia.
- Comerciante é alvo de emboscada no Espinheiro após negociar venda pela internet
- Homem morre após colisão entre carro e caminhão na BR-116, em Cabrobó
- Homem é detido após mostrar a genitália a uma criança de 9 anos em Piedade, em Jaboatão
- Cavalo morre após colisão com veículo em Jaboatão, no Grande Recife
Por se tratar de um excesso superior a 50% do limite, a infração é gravíssima. As penalidades são multa de R$ 880,41, perda de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação e suspensão do direito de dirigir.
Segundo a PRF, o excesso de velocidade é uma das principais causas de acidentes graves nas rodovias e aumenta drasticamente a chance de mortes e ferimentos, principalmente em trechos urbanos com risco de atropelamentos.