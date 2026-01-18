PRF flagra carro de luxo a 184 km/h na BR-101, em Igarassu

Flagrante ocorreu durante fiscalização no sábado (17), na BR-101. Além da multa de quase R$ 900, condutor terá a carteira suspensa, segundo a PRF

Carro de luxo trafegou a 184 km/h na BR-101 (Foto: Reprodução/PRF)

Um motorista de um carro de luxo foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) trafegando a 184 km/h em um trecho da BR-101, em Igarassu, no Grande Recife, neste sábado (17). O limite de velocidade do local é de 100 km/h.

A infração foi registrada durante uma fiscalização de rotina com radar móvel, realizada pelos policiais no trecho da rodovia.

Por se tratar de um excesso superior a 50% do limite, a infração é gravíssima. As penalidades são multa de R$ 880,41, perda de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação e suspensão do direito de dirigir.

Segundo a PRF, o excesso de velocidade é uma das principais causas de acidentes graves nas rodovias e aumenta drasticamente a chance de mortes e ferimentos, principalmente em trechos urbanos com risco de atropelamentos.