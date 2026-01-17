° / °
Acidente de moto deixa adolescente morto na PE-233, em Iati

Acidente ocorreu quando moto em que a vítima estava saiu da rodovia e colidiu contra um poste. Outro ocupante do veículo foi levado ao hospital

Diario de Pernambuco

Publicado: 17/01/2026 às 15:27

PCPE/Arquivo/DP

Um adolescente de 12 anos morreu após um grave acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (16), na rodovia PE-233, no município de Iati, no Agreste pernambucano. A vítima estava em uma motocicleta quando o veículo saiu da pista e colidiu contra um poste.

Segundo relatos repassados à Polícia Militar, dois adolescentes seguiam na motocicleta, uma Honda Pop 100, quando o condutor perdeu o controle da direção, atingiu a guia lateral da pista e colidiu contra um poste às margens da estrada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas ao chegar ao local constatou o óbito da vítima. O outro ocupante da motocicleta foi socorrido consciente e encaminhado ao hospital do município.

A área do acidente foi isolada pela PM para os trabalhos do Instituto de Criminalística (IC). O corpo do adolescente foi levado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Delegacia de Iati como “acidente de trânsito com vítima fatal” e que as investigações seguem em andamento.

