Acidente de moto deixa adolescente morto na PE-233, em Iati
Acidente ocorreu quando moto em que a vítima estava saiu da rodovia e colidiu contra um poste. Outro ocupante do veículo foi levado ao hospital
Publicado: 17/01/2026 às 15:27
PCPE (Arquivo/DP)
Um adolescente de 12 anos morreu após um grave acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (16), na rodovia PE-233, no município de Iati, no Agreste pernambucano. A vítima estava em uma motocicleta quando o veículo saiu da pista e colidiu contra um poste.
Segundo relatos repassados à Polícia Militar, dois adolescentes seguiam na motocicleta, uma Honda Pop 100, quando o condutor perdeu o controle da direção, atingiu a guia lateral da pista e colidiu contra um poste às margens da estrada.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas ao chegar ao local constatou o óbito da vítima. O outro ocupante da motocicleta foi socorrido consciente e encaminhado ao hospital do município.
A área do acidente foi isolada pela PM para os trabalhos do Instituto de Criminalística (IC). O corpo do adolescente foi levado ao Instituto de Medicina Legal (IML).
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Delegacia de Iati como “acidente de trânsito com vítima fatal” e que as investigações seguem em andamento.